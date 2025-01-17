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ПОЛІТИКА

Human Rights Watch закликає до міжнародної уваги через російську агресію в Україні

17 січня 2025, 14:19
Human Rights Watch закликає до міжнародної уваги через російську агресію в Україні
Фото: volynnews.com
Організація, як і в минулі роки, звертає увагу світової громадськості на те, що росія продовжує свою агресію.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) опублікувала свій звіт за 2024 рік, в якому продовжує звертати увагу на масштабні порушення прав людини росією в Україні. Звіт, зокрема, акцентує на численних атаках на українську енергомережу, лікарні та цивільну інфраструктуру, що призвели до численних жертв серед мирного населення.

HRW наголошує, що російські війська продовжують здійснювати широкомасштабні атаки, використовуючи вибухову зброю, яка пошкоджує житлові будинки, школи та культурні пам’ятки. Крім того, на окупованих територіях росія систематично стирає українську ідентичність, нав'язуючи російську навчальну програму та пропаганду в школах.

Особливу увагу в звіті приділено порушенням прав людини, таким як вбивства, тортури, сексуальне насильство та насильницькі депортації. ООН вже кваліфікувала деякі з цих дій як злочини проти людяності. За інформацією HRW, на окупованих територіях росія утримує понад 14 000 українських цивільних осіб.

У звіті також зазначено, що міжнародні органи, такі як Міжнародний кримінальний суд (МКС), вже видали ордери на арешт російських високопосадовців за їх роль у цих злочинах. Проте, попри заяви підтримки справедливості з боку ЄС та США, процес притягнення винних до відповідальності йде повільно.

З іншого боку, правозахисники вказують на деякі проблеми з правами людини і з боку української влади, зокрема за критику законів щодо колабораціонізму та релігійних організацій. Зокрема, йдеться про можливі обмеження для Української Православної Церкви, що може мати серйозні наслідки для релігійної свободи в країні.

війнаправа людиниHuman Rights Watchросія окупанти

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