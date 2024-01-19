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Хусити атакували корабель США балістичними ракетами

19 січня 2024, 09:11
Хусити атакували корабель США балістичними ракетами
Фото: з вільного доступу
Ракети впали у воду поблизу судна.

Військові Сполучених Штатів заявили, що з території Ємену хусити атакували американське судно Chem Ranger двома балістичними ракетами.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США.

"18 січня близько 21:00 за часом Сани підтримувані Іраном терористи-хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети по судну Chem Ranger, що ходить під прапором Маршаллових островів, належить США та експлуатується грецькою компанією", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військові США зазначили, що екіпаж спостерігав, як ракети впали у воду поблизу судна.

Наразі повідомлень про поранення або пошкодження судна не надходило, воно продовжило рух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Червоному морі хусити помилково атакували танкер з російською нафтою. 

ракетивійна в Україніросія окупантихусити

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