Хусити атакували ракетами українське судно в Аденській затоці

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США у X (Twitter).

Судно Verbena повідомило про пошкодження та подальші пожежі на борту. Екіпаж продовжує боротьбу з вогнем, йдеться у повідомленні.

Літак військового корабля Philippine Sea (CG 58) евакуював пораненого моряка на військовий корабель партнера, що знаходиться поблизу, для надання медичної допомоги.

Балкер Verbena йшов у Малайзії до Італії з дерев'яними будівельними матеріалами. Українське судно знаходиться під керуванням Польщі та йде під прапором Палау.

"Хуситів, що триває безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном, загрожує регіональній стабільності і ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", - зазначає Центральне командування Збройних сил США.

Хусити заявляють, що діють від імені палестинців у секторі Газа, проте вони нападають та загрожують життям громадян третіх країн, які не мають жодного відношення до конфлікту у секторі Газа, йдеться у повідомленні.

Постійна загроза можливості безпечного транзиту через регіон, що походить від хуситів, ускладнює доставку критично важливої допомоги народу Ємену, а також Гази, додали у ЗС США.