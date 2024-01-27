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ПОЛІТИКА

Хусити атакували в Аденській затоці британський танкер, який віз російську нафту

27 січня 2024, 11:17
Хусити атакували в Аденській затоці британський танкер, який віз російську нафту
Фото: reuters
Це має занепокоїти москву, адже через Червоне море зараз перевозять величезну кількість нафти рф.

Танкер торгового гіганта Trafigura Group, по якому у Червоному морі ракетою вдарили єменські хусити, перевозив російську нафту.

Про це повідомляють Bloomberg, ВВС, Reuters.

Це була найбільша атака хуситів на судно, яке перевозить «чорне золото».

У новому повідомленні щодо інциденту, який стався напередодні, ВМС Великої Британії заявили, що на судні все ще вирує пожежа. Вказано, що на місці присутні військові кораблі коаліції. Британські Військово-морські сили порадили кораблям обережніше здійснювати транзит.

Як пише Bloomberg, атака на танкер, ймовірно, викличе занепокоєння у Москві. Адже через південну частину Червоного моря транспортують величезні обсяги російської нафти до азійських покупців. Такий маршрут росіяни обрали після того, як Європа відмовилась від російських вантажів через війну в Україні.

При чому раніше представник хуситів заявляв російській газеті "Известия", нібито кораблі з рф та Китаю в Червоному морі будуть у безпеці. Навіть, якщо хусити націляться на кораблі США та Британії.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, судно забрало свій вантаж російського походження за допомогою так званої передачі з судна на судно на ділянці акваторії Лаконської затоки на півдні Греції. Цей район відіграє ключову роль у постачанні російської нафти на світовий ринок, а також в обробці поставок, що не перевищують верхню межу ціни. Що також сприяє більш тіньовій торгівлі.

Trafigura, разом з іншими сировинними трейдерами, такими як Glencore Plc, Vitol Group і Gunvor Group, була одним з найбільших постачальників нафти з росії до повномасштабного вторгнення в Україну. Крім того, компанія була партнером у великому нафтовому проєкті, який реалізовувався російською державною компанією ПАТ "Роснефть".

З того часу, як зазначили у виданні, компанія відійшла від цих потоків після запровадження санкцій США, Європи та Великої Британії щодо експорту російських енергоносіїв. Хоча її генеральний директор Джеремі Вейр заявив, що компанія продовжує торгувати невеликими обсягами нафтопродуктів з росії, ця позиція перебуває на стадії перегляду.

Той факт, що компанія забрала вантаж шляхом перевантаження з судна на судно біля берегів Греції, проливає світло на те, як один з найбільших світових сировинних торгових домів вдається до менш прозорих методів та продовжує сприяти експорту нафтопродуктів з Росії в той час, коли в Україні все ще триває війна.

Останній інцидент також свідчить про те, що США і їхні союзники все ще недостатньо послабили військовий потенціал хуситів через два тижні після того, як вони завдали першого з кількох авіаударів по ракетах, радарах та інших об'єктах угруповання по всьому Ємену. Минулих вихідних заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер заявив, що військові дії зі стримування хуситів та інших угруповань, підтримуваних Іраном, займуть певний час.

нафтатанкерхусити

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