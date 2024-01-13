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ПОЛІТИКА

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою поблизу Ємену

13 січня 2024, 11:20
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою поблизу Ємену
hromadske.ua
Організація морських торгових операцій Сполученого Королівства (UKMTO) отримала повідомлення про випущену ракету за 90 морських миль (понад 166 км) на південний схід від єменського портового міста Аден.

Єменські хусити під час ракетної атаки в Червоному морі помилково атакували танкер під прапором Панами, що перевозив російську нафту. Це вже другий танкер з російською нафтою, який обстріляли хусити.

Про це пише Reuters із посиланням на звіт британської компанії з морської безпеки Ambrey.

Організація морських торгових операцій Сполученого Королівства (UKMTO) отримала повідомлення про випущену ракету за 90 морських миль (понад 166 км) на південний схід від єменського портового міста Аден. Ракета впала у воду за 400—500 метрів, а за нею йшли три невеликі судна.

Компанія Ambrey вважає, що на це судно могли помилково націлитися через застарілу інформацію в базі морських суден, що повʼязує корабель з Великою Британією.

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що таким чином ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають боротьбі палестинського угруповання Хамас, що теж підтримується Іраном.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Operation Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї долучилися, зокрема, Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші країни — загалом понад 20 країн. Західні медіа писали, що коаліція може завдати ракетних ударів по Ємену, але поки що сутички з хуситами відбуваються лише в морі. Переважно це перестрілки між кораблями й катерами.

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