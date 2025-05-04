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ПОЛІТИКА

Хусити вдарили біля головного аеропорту Ізраїлю

04 травня 2025, 18:33
Хусити вдарили біля головного аеропорту Ізраїлю
Фото: з вільного доступу
Тель-Авів обіцяє жорстоку відповідь бойовикам.

Єменські хусити влучили ракетою біля головного ізраїльського аеропорту Бен Гуріон, внаслідок чого госпіталізували вісьмох людей. Ізраїль обіцяє жорстоку відповідь бойовикам.

Про це пише Bloomberg.

"Ми завдамо семикратного удару кожному, хто нам завдасть шкоди", — заявив міністр оборони Ісраель Кац.

Як вказує ізраїльська армія, тривога лунала по всій країні через ракетну атаку. 

Журналісти вказують, що дві ракети хуситів Ізраїль перехопив у пʼятницю, ще одну — у суботу. Проте сьогодні, схоже, протиповітряна оборона не змогла перехопити ракету. Речник бойовиків заявив, що по аеропорту випустили балістику.

Зазначається, що через удар призупинено рейси до Бен-Гуріона та з нього, а також залізничні сполучення до та з аеропорту. Також призупинено рух поїздів до Єрусалима. Кілька іноземних авіаперевізників призупинили усі польоти до Ізраїлю, зокрема Wizz Air, Deutsche Lufthansa та Air India.

аеропортІзраїльатакахусити

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