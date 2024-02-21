Хусити вдарили по американському балкеру, який прямував зі зерном у Ємен

Корабель прямував до єменського порту з вантажем зерна.

19 лютого хусити у Червоному морі випустили дві протикорабельні балістичні ракети по морському судну “Sea Champion”, балкеру під грецьким прапором, що належить США.

Про це повідомили у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM).

Корабель прямував до порту Аден у Ємені з вантажем зерна на борту для мешканців країни.

Одна з ракет здетонувала біля балкера, завдавши йому незначних пошкоджень.