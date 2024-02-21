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Хусити вдарили по американському балкеру, який прямував зі зерном у Ємен

21 лютого 2024, 13:09
Хусити вдарили по американському балкеру, який прямував зі зерном у Ємен
Фото: dhnet.be
Корабель прямував до єменського порту з вантажем зерна.
19 лютого хусити у Червоному морі випустили дві протикорабельні балістичні ракети по морському судну “Sea Champion”, балкеру під грецьким прапором, що належить США.
 
Про це повідомили у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM).
 
Корабель прямував до порту Аден у Ємені з вантажем зерна на борту для мешканців країни.
 
Одна з ракет здетонувала біля балкера, завдавши йому незначних пошкоджень. 

Водночас екіпаж судна продовжив курс до свого кінцевого пункту призначення

Пресслужба CENTCOM заявила, що майже 80% населення Ємену потребує гуманітарної допомоги.

Ми віддані протидії шкідливим діям хуситів, які безпосередньо ставлять під загрозу імпорт харчових продуктів та гуманітарної допомоги до Ємену”, − зазначили американські військові.

 

війна в Україніросія окупантизерноЄменхусити

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