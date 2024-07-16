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Хусити вдарили по танкеру, який плив з росії до Китаю

16 липня 2024, 14:07
Хусити вдарили по танкеру, який плив з росії до Китаю
Фото: з вільного доступу
Судно атакували за допомогою водних засобів та балістичної ракети.
У Червоному морі єменські хусити атакували два танкери, один з яких прямував із рф до Китаю.
 
Про це повідомляє Центральне командування ЗС США (CENTCOM).
 
Зазначається, що за останню добу сили Центрального командування ЗС США успішно знищили п'ять безпілотних літальних апаратів хуситів, яких підтримує Іран. Зокрема, три - над Червоним морем та два - над районами Ємену, які контролюють хусити.
 
Встановлено, що ці БПЛА несуть безпосередню загрозу США, силам коаліції та торговим суднам у регіоні. Ці дії були здійснені для захисту свободи судноплавства та підвищення безпеки міжнародних вод.
 
"Крім того, хусити, яких підтримує Іран, здійснили кілька атак на танкер MT Bentley I, що знаходиться під панамським прапором, належить Ізраїлю та керується Монако", - сказано в повідомленні.
 
Як уточнюється, Bentley I атакований у Червоному морі, судно транспортувало олію з росії до Китаю. Зазначається, що хусити використовували в цій атаці три надводні кораблі: одне безпілотне надводне судно (USV) і два невеликі човни.
 
"Пізніше хусити запустили у напрямку МТ Bentley I протикорабельну балістичну ракету з району Ємену. На цей час повідомлень про пошкодження чи поранення не надходило", - йдеться у публікації.
 
Крім того, в Червоному морі хусити атакували танкер MT Chios Lion з сирою нафтою (прапор Ліберія), що належить Маршалловим островам і керований Грецією. За допомогою екіпаж не звертався.
 

"Нерозважлива поведінка хуситів, яких підтримує Іран, загрожує регіональній стабільності й ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці. Хусити заявляють, що діють від імені палестинців у Газі, проте вони нападають на громадян третіх країн, які не мають жодного відношення до конфлікту у Газі", - йдеться у повідомленні.

війна в Україніросія окупантихуситичервоне море

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