Хусити звинувачують США у нових авіаударах по центральній частині Сани

Повідомляють про 12 загиблих і 30 поранених

Щонайменше 12 людей загинули, ще 30 отримали поранення унаслідок авіаудару США по столиці Ємену.

Про це пише Euronews з посиланням на хуситів.

Ці смерті стали останніми в активізації кампанії ударів Вашингтона по повстанцях, яких підтримує Іран.

Центральне командування збройних сил США відмовилося відповідати на запитання про удар або обговорювати жертви серед цивільного населення під час кампанії.

Хусити заявили про удар про ринку Фарва в районі Шуб у Сані. Цю територію раніше обстрілювали війська США.

Удари в ніч на понеділок також торкнулися інших районів країни, включно з провінціями Амран, Ходейда, Маріб та Саада. Удари послідували за авіаударами США по порту Рас-Іса минулого тижня, коли загинуло щонайменше 74 людини і 171 отримала поранення. Цей інцидент, мабуть, став найбільш смертоносним з того часу, як президент Дональд Трамп розпочав нову військову кампанію проти повстанців минулого місяця.