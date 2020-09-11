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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Hyperloop здійснив першу поїздку з людиною

Перед тим, як провести тестування з людиною, на цьому ж майданчику система пройшла понад 400 тестувань без пасажирів
Virgin Hyperloop вперше у світі здійснив поїздку з живою людиною у системі надшвидкого транспортування у вакуумних трубах. Швидкість сягала понад 170 км/год.
Hyperloop здійснив першу поїздку з людиною Фото: з відкритих джерел

Про це пише "Економічна правда" з почиланням на Reuters.

Перший тест-запуск Hyperloop із людиною на борту відбувався у Лас Вегасі, Невада, де компанія володіє тестувальним майданчиком. Перед тим, як провести тестування з людиною, на цьому ж майданчику система пройшла понад 400 тестувань без пасажирів.

Hyperloop використовує систему магнітної левітації, що дозволяє відтворювати транспортацію практично беззвучно. У планах компанії зробити можливою швидкість у понад 900 км/год. 

У Virgin Hyperloop розраховують на отримання ліцензії до 2025 року та розпочати комерційні перевезення до 2030 року. 

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09 11 2020 12:27
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