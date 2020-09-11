ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИVirgin Hyperloop вперше у світі здійснив поїздку з живою людиною у системі надшвидкого транспортування у вакуумних трубах. Швидкість сягала понад 170 км/год.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Hyperloop здійснив першу поїздку з людиною
Перед тим, як провести тестування з людиною, на цьому ж майданчику система пройшла понад 400 тестувань без пасажирів
Фото: з відкритих джерел
Про це пише "Економічна правда" з почиланням на Reuters.
Перший тест-запуск Hyperloop із людиною на борту відбувався у Лас Вегасі, Невада, де компанія володіє тестувальним майданчиком. Перед тим, як провести тестування з людиною, на цьому ж майданчику система пройшла понад 400 тестувань без пасажирів.
Hyperloop використовує систему магнітної левітації, що дозволяє відтворювати транспортацію практично беззвучно. У планах компанії зробити можливою швидкість у понад 900 км/год.
У Virgin Hyperloop розраховують на отримання ліцензії до 2025 року та розпочати комерційні перевезення до 2030 року.
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