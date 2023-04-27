Hyundai на завершальній стадії продажу активів в росії

Південно Корейський автовиробник Hyundai Motor Co планує продати заводи і вийти з рф.

Про це повідомляє Reuters.

Переговори про продаж заводів Hyundai в росії вже на завершальній стадії, пише видання. Hyundai чекає остаточного схвалення від уряду росії.

"Це правда, що тривають дискусії щодо продажу, але ще нічого не вирішено", - заявили в Hyundai Motor.

І додали, що компанія розглядає різні сценарії майбутнього свого бізнесу в росії, але наразі жодного рішення не прийнято.

Hyundai Motor разом з дочірньою компанією Kia Corp входить до топ-10 найбільших автовиробників світу за обсягом продажів. В росії фірма виробляла близько 200 тисяч авто на рік, це порядку 4% глобальних виробничих потужностей.