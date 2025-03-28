Hyundai, Samsung і LG можуть відновити бізнес у росії

Зокрема, джерела The Korea Times розповіли, що "найшвидші кроки" робить LG Electronics.

Найбільші компанії Південної Кореї вже почали готуватися до повернення на російський ринок. Це відбувається на тлі переговорів про завершення війни рф проти України.

Про це повідомляє The Korea Times.

Як пише видання, йдеться про Hyundai, Samsung і LG. Компанії прискорюють підготовку і розглядають доцільність відновлення бізнесу в росії.

Зокрема, джерела The Korea Times розповіли, що "найшвидші кроки" робить LG Electronics. Компанія, ймовірно, вже частково відновила роботу свого заводу з виробництва побутової техніки в москві.

Неназваний представник LG пояснив, що компанія нібито хоче запобігти деградації виробничих потужностей, які простоюють від початку повномасштабної війни. При цьому виробництво здійснюють з використанням складських запасів заводу. До війни на підприємстві в москві виробляли пральні машини та холодильники.

Також можливість повернення в росію може розглядати Hyundai Motor Group. До початку повномасштабної війни Hyundai і Kia були одними з найпопулярніших автомобільних брендів у росії. Але компанія продала свій завод у Санкт-Петербурзі в грудні 2023 року за 10 000 рублів (120 доларів) з можливістю викупу протягом двох років. Відповідно, Hyundai Motor Group має ухвалити рішення про те, чи повертатися їй до росії, до кінця 2025 року.

"Поки що жодного рішення не ухвалено, і компанія уважно стежить за розвитком ситуації", - розповів The Korea Times офіційний представник компанії.

При цьому дочірні компанії Hyundai Motor - Kia, Hyundai Mobis і Hyundai Steel - нещодавно розмістили в росії вакансії.

Доцільність повернення в росію зараз, ймовірно, розглядає і Samsung Electronics.

Компанія призупинила роботу свого заводу в Калузі 2022 року. Там щороку випускали близько 1 мільйона телевізорів, моніторів і пральних машин. Але Samsung продовжувала бути присутньою в рф через "паралельний імпорт" (ввезення товарів у країну без дозволу виробника).

російські ЗМІ в лютому писали, що Samsung на початку 2025 року майже на третину збільшила свої маркетингові витрати в росії порівняно з минулим роком.