Якими мають бути найкращі рідини для електронних сигарет: легкими, насиченими, представлені моносмаками? У кожного вейпера власна відповідь на це питання. На думку вейп-шопа RainZhizha, жижа для пода має нести більше, ніж закладені в неї функції. Найкраща рідина для под систем розкаже історію, навіє спогади та зробить похмурий день сонячним. Саме тому Rain liquid здобула популярність серед вейперів.

Rain жижа: пара довжиною в життя

Перевірено, що щільна тяга, зроблена рано вранці, має зовсім інші барви, ніж під час обідньої перерви чи після робочого дня. На думку RainZhizha, найкраща жижа для пода однаково паритиметься у будь-який час доби.

Проте, відчуття будуть залежати від вашого настрою: трошки суму відтворить ностальгічні спогади з дитинства, радість покаже те, що життя прекрасне, невизначеність переноситиметься трошки легше без переваги екзистенційних думок. Кожна жижа для пода з Rain liquid, подана в таблиці нижче, має за плечима слова, необхідні вам.

Назва Опис Запорізьке Різдвяне Один зі спогадів, котрий згадується протягом всього часу, відлунює прикрашеною ялинкою, вогниками та теплом, що розтікається тілом від виноградного глінтвейну, приправленого запашною корицею. Tobacco Vanilla Тим, хто тільки кинув смолити цигарки, важко звикнути до великої кількості пари. Проте, смак тютюнових листків, вимочених в екстракті ванілі, поверне в шкільні часи до їдальні, куди тільки привезли ванільні пряники. Mentol Blueberry Приємна подорож Закарпаттям супроводжується домашнім вином, лікувальними водами, полонинами та чорницею, що зібрана прохолодним ранком на верхів’ї. Rum and Cola Студентське “хрещення” відбувається біля гуртожитку, де старшокурсники наливають ром, змішаний з колою, включають музику на колонці та протягом ночі святкують зустріч новеньких. Horny В скрутні моменти життя завжди хочеться чогось солоденького. Саме такі смаки створюють настрій, бажання щось робити та відчути насолоду з кожним подихом. Соковита полуниця та банан підходять для цього якнайкраще. Ice Mint Коли думки перехрещені, збиваються в купу та немає сечі терпіти “пекельні борошна”, морозне повітря здається гарним рішенням. Незалежно від сезону, м’ята з холодком збадьорить на видиху, даючи приємну прохолоду на вдиху. Marshmallow Смаколики на багатті — одні з найтепліших спогадів протягом життя. Обійми коханих під час тріскання дрів під нічним небом та пісні під гітару залишаються в пам’яті на все життя. Аромат запеченого маршмелоу на ватрі доповнює цю картину потрібними барвами, створюючи цілісну композицію романтики.

Це правда, що через конструкції картриджів деякі рідини втрачають свій аромат. Жижа для Vaporesso XROS Mini будь-якого покоління смакуватиметься на дуже високому рівні. Останні моделі з OLED-дисплеєм дозволять корегувати потужність під потреби користувача, що робить паріння ще більш комфортним. Жижа для Voopoo подів також не має сильних обмежень. Виробник завчасно попіклувався про комфорт паріння будовою картриджів та їх стійкістю до зношування.

RainZhizha: смак, що підкорює серця

Відомий світові вейпер Бен Аффлек одного разу сказав: "У житті важливо оточувати себе людьми, які підштовхують тебе ставати краще". Ситуації та події, коли ці люди з’являються, настільки різне, скільки багатогранне саме життя. Рідини вейп-шопу RainZhizha створені для паріння насиченої улюбленим смаком пари та зберігання й згадування найкращих спогадів. Цінуйте кожну мить в обрамлені щільної пари!