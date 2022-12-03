Ідеї персональної свободи Григорія Сковороди є світоглядним кодом українців - Ткаченко

Ідеї персональної свободи, яку сповідував український філософ Григорій Сковорода, – світоглядний код українців.

Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram.

"Сьогодні, в день народження великого українського філософа Григорія Сковороди ми відзначаємо його життя та погляди, які як ніколи є актуальними для нашого покоління. Ми відзначаємо 300-річчя від дня народження видатного українця на рівні ювілеїв ЮНЕСКО 2022 року. У нинішній війні основна складова – битва за свободу, за українську ідентичність. Ворог цілиться у все святе та знакове для нас, зокрема пов‘язане зі «Світом Сковороди». Тому що в ідеї персональної свободи, яку сповідував український філософ Григорій Сковорода, – світоглядний код українців", - написав міністр.

Він зазначив, що свобода була та є найбільшим подразником для російського режиму, але світло свободи завжди перемагає темряву.

Як повідомлялося, 12 жовтня Кабінет Міністрів підтримав рішення про святкування 300-річчя від дня народження українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета й педагога Григорія Сковороди на державному рівні.