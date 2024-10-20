Ідентифіковано інженера з КНДР, присутнього на запуску російських ракет по Україні

Північна Корея почала брати участь у російському вторгненні в Україну, зазначає видання.

Розвідка Південної Кореї ідентифікувала північнокорейського інженера, який був присутній при запуску ракет росіянами на сході України.

Про це повідомляє NHK.

Розвідка повідомила, що цей інженер, ймовірно, є тією ж людиною, яка супроводжувала лідера Північної Кореї Кім Чен Ина минулого року під час огляду заводу з виробництва боєприпасів. NHK проаналізувало зображення, яке, як вважається, було зроблено неподалік від Донецької області в Україні.

Зазначається, що технологія розпізнавання обличчя встановила збіг на понад 80% зовнішності людини на знімку з України з інженером, який торік супроводжував Кіма на заводі з виробництва мобільних ракетних установок.

Інженери з КНДР, відправлені до російських сил в Україні, схоже, підтримують запуски північнокорейських озброєнь. Водночас, як зазначається, вони шукають нові технології.

Видання також пише, що Північна Корея почала брати участь у російському вторгненні в Україну.