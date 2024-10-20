Ідентифіковано інженера з КНДР, присутнього на запуску російських ракет по Україні
Розвідка Південної Кореї ідентифікувала північнокорейського інженера, який був присутній при запуску ракет росіянами на сході України.
Про це повідомляє NHK.
Розвідка повідомила, що цей інженер, ймовірно, є тією ж людиною, яка супроводжувала лідера Північної Кореї Кім Чен Ина минулого року під час огляду заводу з виробництва боєприпасів. NHK проаналізувало зображення, яке, як вважається, було зроблено неподалік від Донецької області в Україні.
Зазначається, що технологія розпізнавання обличчя встановила збіг на понад 80% зовнішності людини на знімку з України з інженером, який торік супроводжував Кіма на заводі з виробництва мобільних ракетних установок.