Ідентифіковано росіянина, який розстріляв полонених бійців на Донеччині
Боєць підрозділу "Шторм" 30-ї окремої мотострілецької бригади рф Олег Яковлєв розстріляв українських бійців, що здалися у полон, на Донеччині.
Про це повідомляє база даних окупантів та колаборантів Evocation.
"У мережі з'явилися кадри розстрілу шести українських військовополонених. Пізніше стало відомо, що цей злочин рашисти вчинили на Донеччині – дата на цю мить не відома. Команді Evocation вдалося встановити, що це солдат підрозділу "Шторм" 30-ї ОМСБр росії Олег Яковлєв. Про 30-ту бригаду росії відомо, що вона брала участь і зазнавала величезних втрат у боях за Авдіївку та Очеретине", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що учасники злочину на відео постійно звертаються до власника телефону та головного виконавця страти із позивним Сара. Саме ця зачіпка дозволила базі даних вийти на фігуранта відеозапису. У своєму Telegram (на номері телефону +79063130009) окупанта записано як "Папа Сара".
Також на цьому акаунті опубліковані деякі фото росіянина, на одному з яких окупант позує у спорядженні з написом "Сара".
"Раніше цей персонаж фігурував у новинах, коли товариші по службі побили його за вживання наркотиків", – зауважує Evocation.
Яковлєв Олег Володимирович народився 16 червня 1992 року. Проживає за адресою: місто Саратов, 7-й Увекський проїзд, будинок 18.