Ідентифіковано росіянина, який розстріляв полонених бійців на Донеччині

Боєць 30-ї окремої мотострілецької бригади рф розстріляв полонених українських захисників

Боєць підрозділу "Шторм" 30-ї окремої мотострілецької бригади рф Олег Яковлєв розстріляв українських бійців, що здалися у полон, на Донеччині.

Про це повідомляє база даних окупантів та колаборантів Evocation.

"У мережі з'явилися кадри розстрілу шести українських військовополонених. Пізніше стало відомо, що цей злочин рашисти вчинили на Донеччині – дата на цю мить не відома. Команді Evocation вдалося встановити, що це солдат підрозділу "Шторм" 30-ї ОМСБр росії Олег Яковлєв. Про 30-ту бригаду росії відомо, що вона брала участь і зазнавала величезних втрат у боях за Авдіївку та Очеретине", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники злочину на відео постійно звертаються до власника телефону та головного виконавця страти із позивним Сара. Саме ця зачіпка дозволила базі даних вийти на фігуранта відеозапису. У своєму Telegram (на номері телефону +79063130009) окупанта записано як "Папа Сара".

Також на цьому акаунті опубліковані деякі фото росіянина, на одному з яких окупант позує у спорядженні з написом "Сара".

"Раніше цей персонаж фігурував у новинах, коли товариші по службі побили його за вживання наркотиків", – зауважує Evocation.

Яковлєв Олег Володимирович народився 16 червня 1992 року. Проживає за адресою: місто Саратов, 7-й Увекський проїзд, будинок 18.

"У цивільному житті Яковлєв займався відкачуванням вигрібних ям, вживанням алкоголю та наркотиків. Про свої наркопригоди він навіть складає реп. У сімейному житті рашиста теж нічого не вийшло: він розлучився з дружиною, від якої в нього залишилося дві доньки. Інтелектуальний рівень окупанта також бажає найкращого. Яковлєв вважає себе віруючою людиною, але це не завадило йому розстріляти беззбройних людей. За всі свої злочини він повинен зазнати найсуворішого покарання!", – наголошує Evocation.

Також ресурс опублікував дані росіянина:

Паспорт: 6314091656,

СНІОР: 17552807388,

ІПН: 643201267770,

Телефон: 79063130009 (активний TG); 79873640694; 79198269070,

Соцмережі: https://vk.com/id58858990; https://www.tiktok.com/@7038595545250890758; https://www.tiktok.com/@user74968525417078; https://t.me/Zero164rrr,