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ІДІЛ взяла відповідальність за вибухи в Кабулі

Ісламський Емірат рішуче засуджує вбивства мирних жителів у аеропорту Кабула, які відбулися в районі, контрольованому США
Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за серію вибухів та стрілянину в Кабулі.
ІДІЛ взяла відповідальність за вибухи в Кабулі Фото: telegraph.co.uk
Про це повідомляє Reuters.
 
Відповідне підтвердження бойовики опублікували на своїх офіційних каналах. У повідомленнях йдеться, що один із терористів здійснив "операцію мучеництва біля аеропорту Кабула", передає близьке до ІД інформаційне агентство AMAQ.
 
Радикальний рух "Талібан" засудив теракт в міжнародному аеропорту Кабула.
 
"Ісламський Емірат рішуче засуджує вбивства мирних жителів у аеропорту Кабула, які відбулися в районі, контрольованому США", - заявив представник руху Карі Юсуф Ахмаді.
 
Як повідомлялося, речник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що поблизу летовища Кабула стався вибух. Невдовзі поблизу аеропорту стався другий за день вибух.
 
Все це сталося за кілька годин після того, як уряди кількох західних держав попередили своїх громадян триматися подалі від летовища через неминучу загрозу нападу з боку терористичного угруповання "Ісламська держава".
 
Загалом за день у Кабулі нарахували близько 7 вибухів, передають місцеві ЗМІ. В результаті терактів у столиці Афганістану упродовж дня загинули 60 осіб, ще близько 140 отримали поранення.
 
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27 08 2021 11:27
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