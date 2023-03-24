IKEA продала останнє виробництво в росії

Шведська IKEA закрила продала свій останнього виробничий майданчик в рф.

Це була меблевої фабрики в новгородській області, придбав її співвласник петербурзької компанії Slotex Вадим Осипов.

Пише комерсант.

"Два інших підприємства дісталися лісопромисловій компанії з Комі "Лузалес". За інформацією газети, загальна сума всіх угод могла скласти близько 15 млрд рублів - на чверть менше від запитуваної продавцем суми. Фабриками цікавилися і великі компанії з інших галузей, але деякі з них не стали купувати підприємства через відмову IKEA передавати права на вироблені в рф меблі", - йдеться на сайті.

IKEA рік тому заявила про повний відхід із ринку росії через вторгнення рф в Україну. Минулого тижня угоду з купівлі двох підприємств IKEA - у тихвіні ленінградської області та красній поляні кіровської області - закрила лісопереробна компанія лузалес.

В IKEA раніше називали структуру Slotex і лузалес відповідними покупцями своїх активів у росії.

На сьогодні в IKEA в рф залишається мережа торгових центрів мега загальною площею 2,34 млн кв. метрів.

"Але продаж єдиним лотом усіх об'єктів на тлі кризи на ринку торговельної нерухомості може виявитися проблематичним", пише росзмі.

Джерело змі, знайоме із ситуацією, повідомляє, що 3 свої підприємства в росії IKEA оцінила майже в 20 млрд рублів, що перевищує їхню загальну річну виручку, проте правова комісія з контролю за здійсненням іноземних інвестицій погодилася затвердити угоди з дисконтом до 25%, йдеться в матеріалі.