IKEA вирішила повернутися до України

Остаточне рішення прийняли у травні.

Шведська компанія IKEA, яка спеціалізується на продажі меблів та товарів для дому, вирішила повернутись в Україну. Рішення уже ухвалили в центральному офісі компанії.

Про це пише Forbes Ukraine із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що стимулом для повернення стало відновлення роботи в Україні таких компаній як шведський H&M та магазинів групи Inditex. Остаточне рішення прийняли у травні, повідомили співрозмовники видання, серед яких двоє топменеджерів торговельних центрів.

Водночас остаточна дата відновлення роботи магазинів IKEA в Україні ще не відома. На разі в магазинах компанії тривають підготовчі роботи.

Нагадаємо, ІКЕА припинила роботу в Україні після початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2024 року. При цьому корпорація зменшила бізнес в росії та білорусі.

ІКЕА офіційно запустила онлайн-продажі в Україні у 2020 році, а у 2021 відкрила свій перший фізичний магазин в Києві. Компанія приглядалась до українського ринку тривалий час, але в 2014 на певний період заморозила це питання через початок війни на сході України.