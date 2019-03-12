IKEA знову перенесла відкриття першого магазину в Києві

Корпорація IKEA має намір відкрити перший магазин у Києві після запуску електронної комерції, який запланований на весну 2020 року

"У той же час IKEA підтверджує свою прихильність Україні та планує відкрити перший фізичний магазин в Києві якомога швидше, після запуску електронної комерції", - поінформували в компанії.

Корпорація IKEA має намір відкрити перший магазин у Києві після запуску електронної комерції, який запланований на весну 2020 року, повідомляє "Економічна правда".

"Для того, щоб якомога швидше зробити асортимент функціональних товарів IKEA з привабливим дизайном і цінами доступними якомога більшій кількості людей в Україні, компанія вирішила спочатку запустити електронну комерцію. Очікувана дата запуску - весна 2020 року", - заявили в IKEA.

"У той же час IKEA підтверджує свою прихильність Україні та планує відкрити перший фізичний магазин в Києві якомога швидше, після запуску електронної комерції", - поінформували в компанії.

В IKEA додали, що нададуть додаткову інформацію, як тільки вона буде доступна.

Нагадаємо, що IKEA почала набір персоналу для свого першого магазину в Україні та запустила офіційний сайт