IKEA знову перенесла відкриття першого магазину в Києві
Корпорація IKEA має намір відкрити перший магазин у Києві після запуску електронної комерції, який запланований на весну 2020 року, повідомляє "Економічна правда".
"Для того, щоб якомога швидше зробити асортимент функціональних товарів IKEA з привабливим дизайном і цінами доступними якомога більшій кількості людей в Україні, компанія вирішила спочатку запустити електронну комерцію. Очікувана дата запуску - весна 2020 року", - заявили в IKEA.
"У той же час IKEA підтверджує свою прихильність Україні та планує відкрити перший фізичний магазин в Києві якомога швидше, після запуску електронної комерції", - поінформували в компанії.
В IKEA додали, що нададуть додаткову інформацію, як тільки вона буде доступна.
Нагадаємо, що IKEA почала набір персоналу для свого першого магазину в Україні та запустила офіційний сайт
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?