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IKEA знову перенесла відкриття першого магазину в Києві

Корпорація IKEA має намір відкрити перший магазин у Києві після запуску електронної комерції, який запланований на весну 2020 року
"У той же час IKEA підтверджує свою прихильність Україні та планує відкрити перший фізичний магазин в Києві якомога швидше, після запуску електронної комерції", - поінформували в компанії.
IKEA знову перенесла відкриття першого магазину в Києві Фото: Економічна Правда

Корпорація IKEA має намір відкрити перший магазин у Києві після запуску електронної комерції, який запланований на весну 2020 року, повідомляє "Економічна правда".

"Для того, щоб якомога швидше зробити асортимент функціональних товарів IKEA з привабливим дизайном і цінами доступними якомога більшій кількості людей в Україні, компанія вирішила спочатку запустити електронну комерцію. Очікувана дата запуску - весна 2020 року", - заявили в IKEA.

"У той же час IKEA підтверджує свою прихильність Україні та планує відкрити перший фізичний магазин в Києві якомога швидше, після запуску електронної комерції", - поінформували в компанії.

В IKEA додали, що нададуть додаткову інформацію, як тільки вона буде доступна.

Нагадаємо, що IKEA почала набір персоналу для свого першого магазину в Україні та запустила офіційний сайт

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03 12 2019 12:58
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