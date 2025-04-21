Ілон Маск готується піти з уряду

Після того, як лідер DOGE зажадав від федеральних службовців перерахувати досягнення, відомства застосували непослідовну клаптикову політику.

Мільярдер Ілон Маск планує покинути посаду глави департаменту державної ефективності США (DOGE).

Його статус як особливого урядового співробітника спливає в травні і наразі невідомо, чи буде термін продовжено, повідомляє The Washington Post.

Раніше Маск наказав всім федеральним службовцям щотижня надсилати електронні листи з перерахуванням головних досягнень, а за невиконання цієї вимоги співробітникам погрожували звільненням.

Журналісти обговорили цю ситуацію з десятками керівників і співробітників державних установі з'ясувалося, що чиновники від самого початку відмовлялися виконувати основні положення цієї директиви.

Тепер Маск готується покинути свій пост у травні 2025 року, а його вплив у владі США продовжує слабшати.

За словами одного зі співробітників, мільярдер не планує продовжувати працювати главою DOGE, оскільки йому набридло терпіти неприємні й неетичні, на його думку, "нападки з боку лівих політичних сил".

За його словами, Маск упевнений у тому, що його відхід не вплине на ефективність DOGE.