Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ілон Маск готується піти з уряду

21 квітня 2025, 18:08
Ілон Маск готується піти з уряду
Фото: з вільних джерел
Після того, як лідер DOGE зажадав від федеральних службовців перерахувати досягнення, відомства застосували непослідовну клаптикову політику.

Мільярдер Ілон Маск планує покинути посаду глави департаменту державної ефективності США (DOGE). 

Його статус як особливого урядового співробітника спливає в травні і наразі невідомо, чи буде термін продовжено, повідомляє The Washington Post.

Раніше Маск наказав всім федеральним службовцям щотижня надсилати електронні листи з перерахуванням головних досягнень, а за невиконання цієї вимоги співробітникам погрожували звільненням. 

Журналісти обговорили цю ситуацію з десятками керівників і співробітників державних установі з'ясувалося, що чиновники від самого початку відмовлялися виконувати основні положення цієї директиви.

Тепер Маск готується покинути свій пост у травні 2025 року, а його вплив у владі США продовжує слабшати. 

За словами одного зі співробітників, мільярдер не планує продовжувати працювати главою DOGE, оскільки йому набридло терпіти неприємні й неетичні, на його думку, "нападки з боку лівих політичних сил". 

За його словами, Маск упевнений у тому, що його відхід не вплине на ефективність DOGE.

 
СШАІлон Маск

Останні матеріали

Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Політика
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 16:22
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 12:21
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О'Брайен
Політика
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 08:31
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Політика
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 15:38
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Політика
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 12:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється