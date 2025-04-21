Ілон Маск готується піти з уряду
Мільярдер Ілон Маск планує покинути посаду глави департаменту державної ефективності США (DOGE).
Його статус як особливого урядового співробітника спливає в травні і наразі невідомо, чи буде термін продовжено, повідомляє The Washington Post.
Раніше Маск наказав всім федеральним службовцям щотижня надсилати електронні листи з перерахуванням головних досягнень, а за невиконання цієї вимоги співробітникам погрожували звільненням.
Журналісти обговорили цю ситуацію з десятками керівників і співробітників державних установі з'ясувалося, що чиновники від самого початку відмовлялися виконувати основні положення цієї директиви.
Тепер Маск готується покинути свій пост у травні 2025 року, а його вплив у владі США продовжує слабшати.
За словами одного зі співробітників, мільярдер не планує продовжувати працювати главою DOGE, оскільки йому набридло терпіти неприємні й неетичні, на його думку, "нападки з боку лівих політичних сил".
За його словами, Маск упевнений у тому, що його відхід не вплине на ефективність DOGE.