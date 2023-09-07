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Ілон Маск намагався зірвати атаку ЗСУ на флот рф біля Криму – СNN

07 вересня 2023, 18:26
Ілон Маск намагався зірвати атаку ЗСУ на флот рф біля Криму – СNN
Фото: БелТА
В минулому році американський мільярдер і винахідник Ілон Маск дав команду відключити мережу супутникового зв'язку Starlink поруч з окупованим Кримом, аби зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.

Про це повідомляє CNN.

В опублікованому уривку з біографічної книги Ілон Маск Уолтера Айзексона розповідається, що  Маска мав розмову з представниками російської влади і після неї в нього з'явилися побоювання, що у відповідь на успішні дії ЗСУ росія застосує ядерну зброю.

Тому Маск наказав технічним службам Starlink відключити від обслуговування регіон поруч з Кримом і  тим самим перешкодити ЗСУ провести одну з найважливіших спецоперацій. 

Автор біографій Стіва Джобса і Альберта Ейнштейна Айзексон пише в книзі про "екзистенційний страх" Маска розв'язати ще більш масштабну війну, і що цей страх змусив його обмежити використання Starlink Україною у військових операціях.

Пентагон вже не одноразово заявляв, що росія намагається заглушити Starlink в Україні.
КримУкраїнаМАСКstarlink

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