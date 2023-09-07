Ілон Маск намагався зірвати атаку ЗСУ на флот рф біля Криму – СNN
Про це повідомляє CNN.
В опублікованому уривку з біографічної книги Ілон Маск Уолтера Айзексона розповідається, що Маска мав розмову з представниками російської влади і після неї в нього з'явилися побоювання, що у відповідь на успішні дії ЗСУ росія застосує ядерну зброю.
Тому Маск наказав технічним службам Starlink відключити від обслуговування регіон поруч з Кримом і тим самим перешкодити ЗСУ провести одну з найважливіших спецоперацій.
Автор біографій Стіва Джобса і Альберта Ейнштейна Айзексон пише в книзі про "екзистенційний страх" Маска розв'язати ще більш масштабну війну, і що цей страх змусив його обмежити використання Starlink Україною у військових операціях.Пентагон вже не одноразово заявляв, що росія намагається заглушити Starlink в Україні.