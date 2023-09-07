Ілон Маск намагався зірвати атаку ЗСУ на флот рф біля Криму – СNN

В минулому році американський мільярдер і винахідник Ілон Маск дав команду відключити мережу супутникового зв'язку Starlink поруч з окупованим Кримом, аби зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.

Про це повідомляє CNN.

В опублікованому уривку з біографічної книги Ілон Маск Уолтера Айзексона розповідається, що Маска мав розмову з представниками російської влади і після неї в нього з'явилися побоювання, що у відповідь на успішні дії ЗСУ росія застосує ядерну зброю.

Тому Маск наказав технічним службам Starlink відключити від обслуговування регіон поруч з Кримом і тим самим перешкодити ЗСУ провести одну з найважливіших спецоперацій.

Автор біографій Стіва Джобса і Альберта Ейнштейна Айзексон пише в книзі про "екзистенційний страх" Маска розв'язати ще більш масштабну війну, і що цей страх змусив його обмежити використання Starlink Україною у військових операціях.