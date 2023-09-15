Ілон Маск назвав Тайвань частиною Китаю

Американський мільярдер і винахідник назвав самоврядний острів Тайвань "невіддільною складовою Китаю".

Про це пише CNN.

"Політика Пекіну полягає у возз’єднанні Тайваню й Китаю. На їх думку, вірогідно, можна провести аналогію із Гаваями чи чимось подібним: Тайвань - невіддільна частина Китаю, яка випадково не є складовою Китаю переважно тому, що Тихоокеанський флот США силою припинив будь-які спроби возз’єднання", - заявив Маск під час онлайн участі у саміті All-in в Каліфорнії.

Мільярдер додав, що добре розуміє Китай.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву різко відреагував на цю заяву Маска:

"Сподіваюся, Маск може також попросити Комуністичну партію Китаю відкрити для своїх громадян платформу Х. Можливо, він вважає, що ця заборона - хороше рішення, як і вимикання Starlink для зриву контрнаступу України проти Росії. Послухайте, Тайвань - не частина Китаю й точно не продається".