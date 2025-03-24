Ілон Маск отримає мільярдні контракти від влади США

Його компанія SpaceX уже має має контракти на 22 мільярди доларів.

Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск на тлі фінансових втрат через тісну співпрацю з Дональдом Трампом - може відновити свої позиції завдяки державним контрактам на мільярди доларів, які обіцяє йому сам Трамп.

Про це інформує німецький таблоїд Bild.

Маск вже має низку контрактів з урядом США, і ситуація, схоже, лише покращуватиметься.

Наразі компанія SpaceX має контракти з урядом США на 22 мільярди доларів, а також Маск отримує державні дотації, кредити, субсидії і податкові пільги на суму 38 мільярдів доларів.

На думку видання це лише початок.

Так, у Пентагоні ракети SpaceX розглядаються як ефективний спосіб швидкої доставки військових вантажів по всьому світу.

Крім того, адміністрація президента активно використовує супутниковий інтернет Starlink для розширення широкополосного доступу в інтернет, і цей контракт оцінюється в 45 мільярдів доларів.

Ще Міністерство торгівлі США планує використовувати Starlink у межах ініціативи розвитку сільських районів країни.

Також SpaceX подала заявки на зведення нових стартових майданчиків для ракет та збільшення кількості запусків з космодромів у Флориді та Каліфорнії. Один з таких запитів вже схвалили: щорічна кількість запусків ракети Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал буде збільшена до 120.

Тому Маск активно тисне на NASA, щоб агентство зосередилося на Марсі. Мільярдер планує отримати нові державні контракти для того, щоб відправити людей на цю планету вперше в історії.

Днями ми писали, що зв'язок Маска з Трампом загрожує глобальним амбіціям Starlink.