ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЗасновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розриває угоду на 44 мільярди доларів на купівлю Twitter.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ілон Маск передумав купувати Twitter
Пан Маск розриває угоду про об’єднання, оскільки Твіттер істотно порушує численні положення цієї угоди
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
У листі, надісланому до Твіттеру, юристи Маска стверджують, що соцмережа не виконала договірні умови.
"Пан Маск розриває угоду про об’єднання, оскільки Твіттер істотно порушує численні положення цієї угоди", - ідеться в листі. При цьому зазначається, що компанія "зробила хибні й оманливі заяви, на які пан Маск покладався" при її укладанні.
Юристи зазначають: попри численні запити щодо кількості ботів у Твіттері, соцмережа "надала лише неповні дані, яких було недостатньо для проведення незалежної оцінки". У п'ятницю Маск подав заяву в Комісію з цінних паперів і бірж США для офіційної відмови від угоди.
Водночас голова ради директорів Твіттеру Брет Тейлор заявив, що компанія планує завершити угоду з Маском, навіть якщо їй доведеться вирішувати це питання через суд.
"Рада директорів Твіттеру має намір завершити операцію за ціною і на умовах, узгоджених з паном Маском, і планує звернутися до суду для забезпечення виконання угоди про об’єднання", - наголосив Тейлор.
За даними ЗМІ, акції Твіттеру, які підскочили після того, як Маск оголосив про плани придбати компанію у квітні, впали майже на 6% через новини щодо його виходу з угоди.
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09 07 2022 11:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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