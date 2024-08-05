Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ілон Маск продовжує чипувати людей – Reuters

05 серпня 2024, 14:07
Ілон Маск продовжує чипувати людей – Reuters
Фото: blogoreader.org.ua
Першому пацієнту імплантували чип у січні, він продовжує ним користуватися і навіть хоче зробити "апгрейд".
Мільярдер Ілон Маск оголосив, що його компанія Neuralink провела другу успішну операцію з імплантації мозкового чіпа паралізованому пацієнту, який служить сполучною ланкою між мозком людини і комп'ютером.
 
Про це пише Reuters.
 
"Я не хочу наврочити, але, схоже, з другим імплантатом усе пройшло дуже добре. Там багато сигналів, багато електродів. Він працює дуже добре", – заявив Маск у подкасті Лекса Фрідмана.
 
У другого пацієнта, так само як і в першого, була травма спинного мозку, яка залишила його паралізованим, уточнив засновник Neuralink. За його словами, 400 електродів у другого пацієнта працюють справно, при тому що загалом у пристрої понад 1 тис. електродів.
 
Маск не розкрив, коли Neuralink провела операцію другому пацієнтові, але зазначив, що до кінця року вони нададуть свої імплантати ще щонайменш вісьмом пацієнтам у рамках клінічних випробувань. Першому пацієнтові вживили чип у січні, він продовжує ним користуватися і навіть хоче зробити "апгрейд" для управління роботами.
 
У майбутньому Маск планує імплантувати мозковий чіп і собі: у перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

 

Ілон Маскчіпивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

F-16 в Україні. Що розказують фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Політика
F-16 в Україні. Що розказують фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 19:24
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 15:06
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Політика
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 11:45
Повітряна війна загострюється. А росіяни просуваються тільки на одному напрямку – Том Купер
Політика
Повітряна війна загострюється. А росіяни просуваються тільки на одному напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2024, 22:06
путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Політика
путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 15:35
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Політика
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 12:41
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 08:59
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Політика
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 16:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється