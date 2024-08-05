Ілон Маск продовжує чипувати людей – Reuters

Першому пацієнту імплантували чип у січні, він продовжує ним користуватися і навіть хоче зробити "апгрейд".

Мільярдер Ілон Маск оголосив, що його компанія Neuralink провела другу успішну операцію з імплантації мозкового чіпа паралізованому пацієнту, який служить сполучною ланкою між мозком людини і комп'ютером.

"Я не хочу наврочити, але, схоже, з другим імплантатом усе пройшло дуже добре. Там багато сигналів, багато електродів. Він працює дуже добре", – заявив Маск у подкасті Лекса Фрідмана.

У другого пацієнта, так само як і в першого, була травма спинного мозку, яка залишила його паралізованим, уточнив засновник Neuralink. За його словами, 400 електродів у другого пацієнта працюють справно, при тому що загалом у пристрої понад 1 тис. електродів.