Ілон Маск продовжує чипувати людей – Reuters
05 серпня 2024, 14:07
Фото: blogoreader.org.ua
Першому пацієнту імплантували чип у січні, він продовжує ним користуватися і навіть хоче зробити "апгрейд".
Мільярдер Ілон Маск оголосив, що його компанія Neuralink провела другу успішну операцію з імплантації мозкового чіпа паралізованому пацієнту, який служить сполучною ланкою між мозком людини і комп'ютером.
Про це пише Reuters.
"Я не хочу наврочити, але, схоже, з другим імплантатом усе пройшло дуже добре. Там багато сигналів, багато електродів. Він працює дуже добре", – заявив Маск у подкасті Лекса Фрідмана.
У другого пацієнта, так само як і в першого, була травма спинного мозку, яка залишила його паралізованим, уточнив засновник Neuralink. За його словами, 400 електродів у другого пацієнта працюють справно, при тому що загалом у пристрої понад 1 тис. електродів.
Маск не розкрив, коли Neuralink провела операцію другому пацієнтові, але зазначив, що до кінця року вони нададуть свої імплантати ще щонайменш вісьмом пацієнтам у рамках клінічних випробувань. Першому пацієнтові вживили чип у січні, він продовжує ним користуватися і навіть хоче зробити "апгрейд" для управління роботами.
У майбутньому Маск планує імплантувати мозковий чіп і собі: у перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.