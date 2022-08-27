RSS
НОВИНИ

Ілон Маск проти закриття АЕС та скорочення атомної енергетики

Ольга
Матарикіна
На його думку, країни, навпаки, "мають збільшити виробництво атомної енергії"
Ілон Маск проти закриття АЕС та скорочення атомної енергетики Фото: з вільних джерел

Американський мільярдер та технологічний бізнесмен Ілон Маск вважає неправильним та недоцільним закривати атомні електростанції.

Про це він поділився у своєму Twitter, пише Українська правда.

На його думку, країни, навпаки, "мають збільшити виробництво атомної енергії". Макс додав, що закривати АЕС - божевілля з точки зору національної безпеки та шкідливо для навколишнього середовища.

Раніше він закликав Європу до перезавантаження власної атомної енергетики, шляхом відновлення роботи зупинених АЕС та нарощування потужностей тих що працюють. Бізнесмен аргументував свої заклики необхідністю зміцнення національної та міжнародної безпеки.


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2022 12:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ситуація на фронті станом на 28 серпня 2022 року – Том Купер

Ситуація на фронті станом на 28 серпня 2022 року – Том Купер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.