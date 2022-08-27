Ілон Маск проти закриття АЕС та скорочення атомної енергетики

На його думку, країни, навпаки, "мають збільшити виробництво атомної енергії"

Американський мільярдер та технологічний бізнесмен Ілон Маск вважає неправильним та недоцільним закривати атомні електростанції.

Про це він поділився у своєму Twitter, пише Українська правда.

На його думку, країни, навпаки, "мають збільшити виробництво атомної енергії". Макс додав, що закривати АЕС - божевілля з точки зору національної безпеки та шкідливо для навколишнього середовища.

Раніше він закликав Європу до перезавантаження власної атомної енергетики, шляхом відновлення роботи зупинених АЕС та нарощування потужностей тих що працюють. Бізнесмен аргументував свої заклики необхідністю зміцнення національної та міжнародної безпеки.