Сьогодні американський мільярдер-винахідник Ілон Маск, якого звинуватили в антисемітизмі, прибув до Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані авіаційного трекера.

Макс має зустрітись з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом та ізраїльтянами, родичів яких утримують бойовики Хамас в заручниках.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що Маск також зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Остання їхня зустріч відбулася у Каліфорнії в вересні. Тоді прем’єр закликав підприємця знайти баланс між захистом свободи слова і боротьбою з мовою ненависті на платформі Х(Twitter). На що Маск відповів, що він проти антисемітизму і всього, що "сприяє ненависті та конфлікту".

Також Маск разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху відвідав південний кібуц Кфар-Аза, в якому бойовики ХАМАС під час нападу 7 жовтня вбили щонайменше 52 мешканців.

Крім того, влада Ізраїлю заявила про досягнення принципової домовленості щодо використання супутникового зв'язку, що надається Starlink, яка належить Маску, в секторі Газа, де перерва у війні проти Хамас збіглася з візитом мільярдера.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назначив зустріч з Маском на післяобідній час, де візьмуть участь родичі заручників, яких утримує Хамас в Газі, і буде обговорено "необхідність боротьби зі зростанням антисемітизму в інтернеті", повідомила пресслужба Герцога.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху також має обговорити з Маском аспекти безпеки штучного інтелекту.

Офіс Маска не коментував інформацію про його візит в Ізраїль.