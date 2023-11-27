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Ілон Маск приїхав до Ізраїлю – Reuters

27 листопада 2023, 14:55
Ілон Маск приїхав до Ізраїлю – Reuters
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Сьогодні американський мільярдер-винахідник Ілон Маск, якого звинуватили в антисемітизмі, прибув до Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані авіаційного трекера.

Макс має зустрітись з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом та ізраїльтянами, родичів яких утримують бойовики Хамас в заручниках. 

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що Маск також зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Остання їхня зустріч відбулася у Каліфорнії в вересні. Тоді прем’єр закликав підприємця знайти баланс між захистом свободи слова і боротьбою з мовою ненависті на платформі Х(Twitter). На що Маск відповів, що він проти антисемітизму і всього, що "сприяє ненависті та конфлікту".

Також Маск разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху відвідав південний кібуц Кфар-Аза, в якому бойовики ХАМАС під час нападу 7 жовтня вбили щонайменше 52 мешканців. 

Крім того, влада Ізраїлю заявила про досягнення принципової домовленості щодо використання супутникового зв'язку, що надається Starlink, яка належить Маску, в секторі Газа, де перерва у війні проти Хамас збіглася з візитом мільярдера.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назначив зустріч з Маском на післяобідній час, де візьмуть участь родичі заручників, яких утримує Хамас в Газі, і буде обговорено "необхідність боротьби зі зростанням антисемітизму в інтернеті", повідомила пресслужба Герцога.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху також має обговорити з Маском аспекти безпеки штучного інтелекту.

Офіс Маска не коментував інформацію про його візит в Ізраїль.

 

 
МАСКІзраїль

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