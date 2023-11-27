Ілон Маск приїхав до Ізраїлю – Reuters
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані авіаційного трекера.
Макс має зустрітись з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом та ізраїльтянами, родичів яких утримують бойовики Хамас в заручниках.
Ізраїльські ЗМІ пишуть, що Маск також зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Остання їхня зустріч відбулася у Каліфорнії в вересні. Тоді прем’єр закликав підприємця знайти баланс між захистом свободи слова і боротьбою з мовою ненависті на платформі Х(Twitter). На що Маск відповів, що він проти антисемітизму і всього, що "сприяє ненависті та конфлікту".
Також Маск разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху відвідав південний кібуц Кфар-Аза, в якому бойовики ХАМАС під час нападу 7 жовтня вбили щонайменше 52 мешканців.
Крім того, влада Ізраїлю заявила про досягнення принципової домовленості щодо використання супутникового зв'язку, що надається Starlink, яка належить Маску, в секторі Газа, де перерва у війні проти Хамас збіглася з візитом мільярдера.
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назначив зустріч з Маском на післяобідній час, де візьмуть участь родичі заручників, яких утримує Хамас в Газі, і буде обговорено "необхідність боротьби зі зростанням антисемітизму в інтернеті", повідомила пресслужба Герцога.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху також має обговорити з Маском аспекти безпеки штучного інтелекту.
Офіс Маска не коментував інформацію про його візит в Ізраїль.