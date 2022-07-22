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Ілон Маск розповів, коли можна придбати Сybertruck від Tesla

Водночас, Маск не уточнив, що Tesla залишилося зробити, щоб вивести Cybertruck на дорогу
Tesla сподівається почати поставки акумуляторного електричного пікапа Cybertruck у середині наступного року.
Ілон Маск розповів, коли можна придбати Сybertruck від Tesla Фото: з вільних джерел

Цей термін є більш точним, ніж Маск анонсував раніше - у звіті про прибутки за останній квартал він сказав, що вантажівка з’явиться, "сподіваюся, наступного року".

Однак за останні кілька місяців у компанії виникли проблеми з виробництвом навіть існуючих автомобілів Model S, X, 3 і Y. Фабрика, яку компанія відкрила в Шанхаї, неодноразово закривалася через COVID, що стало чинником падіння виробництва.

"У Tesla немає проблеми з попитом, у нас є проблема з виробництвом", - заявляв Маск під час телефонної розмови про прибутки.

Tesla анонсувала Cybertruck у 2019 році з метою розпочати виробництво наприкінці 2021 року. У серпні 2021 року компанія оголосила про відстрочку до 2022 року, і Маск відклав цей прогноз ще до наступного року.

 
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22 07 2022 13:55
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