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Ілон Маск веде переговори на Близькому Сході щодо штучного інтелекту – FT

01 листопада 2024, 08:55
Ілон Маск веде переговори на Близькому Сході щодо штучного інтелекту – FT
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Маск звернувся до інвесторів у Катарі та Саудівській Аравії щодо підтримки його стартапу зі штучним інтелектом

Американський підприємець Ілон Маск веде переговори з деякими з найбільших інвесторів на Близькому Сході щодо залучення коштів для свого стартапу в галузі штучного інтелекту xAI.

Про це пише Financial Times.

Вартість проєкту може сягнути $45 млрд.
 
"За словами людей, знайомих з перебігом переговорів, xAI веде переговори з інвесторами про залучення нових коштів… Маск звернувся до інвесторів у Катарі та Саудівській Аравії з проханням підтримати його стартап у галузі штучного інтелекту. Він також спілкувався з нинішніми інвесторами, включаючи Sequoia Capital та Valor Equity Partners", – пише видання.
 
За словами двох джерел, інвесторам було запропоновано потенційну оцінку в $45 млрд, що майже вдвічі перевищує рівень фінансування, досягнутий цього літа. Цього тижня Маск виступив на конференції в Саудівській Аравії "Ініціатива майбутніх інвестицій", де порушив це питання.
 
"Ці хлопці завжди готові вести розмову про нові інвестиційні можливості. Він будує одну з небагатьох масштабних компаній у галузі штучного інтелекту", – сказало джерело, знайоме з переговорами Маска із саудівськими інвесторами.
Ілон Масквійна в Україніросія окупанти

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