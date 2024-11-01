Ілон Маск веде переговори на Близькому Сході щодо штучного інтелекту – FT

Маск звернувся до інвесторів у Катарі та Саудівській Аравії щодо підтримки його стартапу зі штучним інтелектом

Американський підприємець Ілон Маск веде переговори з деякими з найбільших інвесторів на Близькому Сході щодо залучення коштів для свого стартапу в галузі штучного інтелекту xAI.

Про це пише Financial Times.

Вартість проєкту може сягнути $45 млрд.

"За словами людей, знайомих з перебігом переговорів, xAI веде переговори з інвесторами про залучення нових коштів… Маск звернувся до інвесторів у Катарі та Саудівській Аравії з проханням підтримати його стартап у галузі штучного інтелекту. Він також спілкувався з нинішніми інвесторами, включаючи Sequoia Capital та Valor Equity Partners", – пише видання.

За словами двох джерел, інвесторам було запропоновано потенційну оцінку в $45 млрд, що майже вдвічі перевищує рівень фінансування, досягнутий цього літа. Цього тижня Маск виступив на конференції в Саудівській Аравії "Ініціатива майбутніх інвестицій", де порушив це питання.

"Ці хлопці завжди готові вести розмову про нові інвестиційні можливості. Він будує одну з небагатьох масштабних компаній у галузі штучного інтелекту", – сказало джерело, знайоме з переговорами Маска із саудівськими інвесторами.