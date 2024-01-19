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Ілон Маск відвідає польський симпозіум щодо протидії антисемітизму

19 січня 2024, 20:53
Ілон Маск відвідає польський симпозіум щодо протидії антисемітизму
Фото: БелТА
Власник Tesla і SpaceX Ілон Маск планує на початку тижня відвідати Польщу, де візьме участь в міжнародному симпозіумі у Кракові на тему протидії антисемітизму.

Крім того, він поїде на церемонію до чергової річниці визволення в'язнів гітлерівського концтабору в Освенцимі.

Про це передає польська радіостанція RMF24.

"Події у Кракові й Освенцимі є важливими з точки зору протидії ксенофобії й антисемітизму у світі, чим пояснюється намір Маска взяти участь у цих заходах", - сказав заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна.  

Він додав, що у цих заходах візьмуть участь представники уряду Польщі.

На симпозіумі в Кракові Маск має взяти участь в дискусії з американським правим публіцистом Беном Шапіро про антисемітизм в Інтернеті, а також в церемонії у колишньому нацистському концтаборі "Аушвіц" 22-23 січня. 

Заходи організовано з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.

Ми також писали, що Маск вживає заборонені наркотики, що викликає занепокоєння у керівників Tesla та SpaceX.

 

ПольщаантисемітизмОСВЕНЦИММАСК

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