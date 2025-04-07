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Ілон Маск засудив війну росії проти України

07 квітня 2025, 10:57
Ілон Маск засудив війну росії проти України
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Маск закликав припинити "нелюдську бійню" в Україні
Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск виступив проти безглуздого кровопролиття, підтримавши план президента США Дональда Трампа.
 
Про це він сказав під час відеозв’язку з конгресом італійської партії правого спрямування "Ліга".
 
Маск зазначив, що не може поважати тих, хто "підживлює війну" та підкреслив, що на фронті гинуть люди без жодної чіткої стратегії. За його словами, ця війна виглядає жорстокою, безглуздою та нелюдяною.
 
"Президент Трамп має рацію: час покласти край цьому кровопролиттю. Нас повинні хвилювати солдати, які щодня вмирають в окопах в Україні й росії. Вони змушені вбивати одне одного, не розуміючи причин і термінів цієї війни. Пора сказати – досить", - сказав Маск.
війна в Україніросія окупантиІлон Маск

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