Ілон Маск заявив про наміри піти з посади гендиректора Twitter

Судячи з його допису, посаду обійматиме жінка.

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що збирається піти з посади генерального директора соціальної мережі Twitter. Він зазначив, що вже знайшов наступницю.

Про це Маск повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Із радістю повідомляю, що я найняв нового генерального директора для Twitter. Вона почне працювати приблизно через 6 тижнів", - зазначив Маск.

Судячи з його допису, посаду обійматиме жінка. А от сам Ілон перейде на позицію виконавчого голови та технічного директора. Він наглядатиме за продуктом, програмне забезпеченням й системними операторами.