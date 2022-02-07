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Ілон Маск зустрівся з Папою Франциском

Деталі зустрічі не повідомляються
Американський мільярдер-підприємець Ілон Маск зустрівся з Папою Римським Франциском.
Ілон Маск зустрівся з Папою Франциском Фото: Укрінформ

Про це йдеться у Твіттері Маска.

"Мав честь зустрітися вчора з Папою Римським Франциском", - йдеться у повідомленні.

Інших деталей зустрічей не наводиться.

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02 07 2022 14:00
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