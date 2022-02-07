Ілон Маск зустрівся з Папою Франциском Деталі зустрічі не повідомляються

Американський мільярдер-підприємець Ілон Маск зустрівся з Папою Римським Франциском.

Фото: Укрінформ

Про це йдеться у Твіттері Маска. "Мав честь зустрітися вчора з Папою Римським Франциском", - йдеться у повідомленні. Інших деталей зустрічей не наводиться.

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