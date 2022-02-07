ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканський мільярдер-підприємець Ілон Маск зустрівся з Папою Римським Франциском.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ілон Маск зустрівся з Папою Франциском
Деталі зустрічі не повідомляються
Фото: Укрінформ
Про це йдеться у Твіттері Маска.
"Мав честь зустрітися вчора з Папою Римським Франциском", - йдеться у повідомленні.
Інших деталей зустрічей не наводиться.
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02 07 2022 14:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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