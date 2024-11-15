Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в ООН

На зустрічі обговорювалися шляхи "розрядки напруженості" між Іраном і США, пишуть ЗМІ.

Мільярдер Ілон Маск — близький радник новообраного президента США республіканця Дональда Трампа, у понеділок, 11 листопада, зустрівся з послом Ірану в ООН Аміром Саїдом Іравані у Нью-Йорку. Іранські чиновники, говоривши на умовах анонімності, описали зустріч як обговорення шляхів послаблення напруженості між Тегераном і Вашингтоном.

Про це повідомляє NYT.

Представники Ірану розповіли, що зустріч тривала понад годину і проходила в секретному місці, та назвали переговори "хорошою новиною".

Пряма зустріч між високопоставленим іранським чиновником і Маском підвищує ймовірність “зміни тону” між Тегераном і Вашингтоном за адміністрації Трампа, попри напружену історію відносин між новообраним президентом США та Іраном. Один з іранських чиновників заявив, що саме Маск попросив про зустріч, а посол Іравані обрав місце її проведення.

У Трампа були напружені відносини з Тегераном. Під час першого президентського терміну він відновив жорсткі санкції проти Ірану, вивівши США з ядерної угоди 2015 року між Тегераном та іншими державами, яка обмежувала іранську ядерну програму в обмін на економічні вигоди. Крім того, за часів Трампа Штати ліквідували іранського військового командира Касема Сулеймані.

У відповідь верховний лідер Ірану заборонив будь-які переговори з адміністрацією Трампа, а іранські чиновники пообіцяли помститися за вбивство Сулеймані. Минулого тижня федеральні прокурори заявили в судовому поданні, що Тегеран планував убивство Трампа ще до виборів.

Але після перемоги Трампа Іран відкрито обговорює можливість нової, більш довготривалої угоди зі Штатами. Багато членів нового уряду іранського президента Масуда Пезешкіана виступають за переговори, стверджуючи, що Трамп любить укладати угоди і може з'явитися можливість для скасування санкцій.

Багато хто в "консервативній фракції" Ірану виступає проти взаємодії з Трампом, і будь-які переговори або угоди повинні бути схвалені верховним лідером Алі Хаменеї. До того ж, Трамп вважається рішучим прихильником Ізраїлю — ворога Тегерана.

Водночас аналітики зазначають, що, попри історію неприязних відносин з Трампом, іранці, схоже, хочуть тримати двері дипломатії відчиненими. І сам Трамп теж виглядає зацікавленим. Але деякі радники республіканця, на думку експертів, можуть схилятися до інших підходів, зокрема, до посилення тиску на Тегеран.

Обидва іранські посадовці заявили, що переговори з Маском стали для Тегерана обхідним шляхом, що дозволило уникнути безпосередньої зустрічі з американськими офіційними особами. Втім,незабаром Маск отримає офіційну посаду — стане співдиректором нового Департаменту з питань ефективності уряду.

За словами одного зі співробітників МЗС Ірану, під час зустрічі посол Іравані сказав Маску, що той повинен отримати від Міністерства фінансів США дозвіл і перенести деякі зі своїх підприємств до Тегерана.

"Ми не коментуємо повідомлення про приватні зустрічі, які відбулися або не відбулися", - відповів на запитання про те, чи дійсно Маск та Іравані проводили зустріч, директор з комунікацій Трампа Стівен Чунг.

Маск не відповів на прохання NYT про коментар. Місія Ірану в ООН заявила, що не буде публічно коментувати цю зустріч.