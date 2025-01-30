Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke

Американського мільярдера, засновника компаній Tesla та SpaceX номінували на Нобелівську премію миру за захист свободи слова та прав людини

Американського мільярдера та власника соцмережі Х Ілона Маска номінували на Нобелівську премію.

Про це заявив словенський євродепутат Бранко Грімс.

Він зазначив, що номінував Ілона Маска на Нобелівську премію за його "послідовну відданість фундаментальному праву людини на свободу публічного вираження поглядів, а отже, і на мир".

Грімс також висловив подяку всім співавторам і "всім, хто допоміг у цьому складному проєкті".

Також євродепутат опублікував скріншот, що його номінація Маска була підтверджена.