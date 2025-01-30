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Ілона Маска номінували на Нобелівську премію

30 січня 2025, 08:07
Ілона Маска номінували на Нобелівську премію
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Американського мільярдера, засновника компаній Tesla та SpaceX номінували на Нобелівську премію миру за захист свободи слова та прав людини
Американського мільярдера та власника соцмережі Х Ілона Маска номінували на Нобелівську премію.
 
Про це заявив словенський євродепутат Бранко Грімс.
 
Він зазначив, що номінував Ілона Маска на Нобелівську премію за його "послідовну відданість фундаментальному праву людини на свободу публічного вираження поглядів, а отже, і на мир".
 
Грімс також висловив подяку всім співавторам і "всім, хто допоміг у цьому складному проєкті".
 
Також євродепутат опублікував скріншот, що його номінація Маска була підтверджена.
 
Наразі Маск очолює Департамент ефективності уряду при новій адміністрації Дональда Трампа. Раніше Трамп зазначав, що це нове відомство співпрацюватиме з Білим домом та його адміністративно-бюджетним управлінням з метою проведення "масштабної структурної реформи" для викорінення "урядової бюрократії". Маск почав відкрито підтримувати Дональда Трампа у його передвиборчій кампанії після замаху на республіканця, який стався у штаті Пенсильванія влітку цього року. 12 листопада 2024 року Assosiated Press писало, що підтримка президентської кампанії Трампа коштувала політичному комітету America PAC, який заснував Маск близько 200 мільйонів доларів.

 

Нобелівська преміяІлон Масквійна в Україніросія окупанти

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