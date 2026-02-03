Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ілона Маска викликали на допит після обшуків у французьких офісах його компанії X

03 лютого 2026, 15:55
Ілона Маска викликали на допит після обшуків у французьких офісах його компанії X
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Усе через дипфейки Grok.
Французькі правоохоронці провели обшуки у французьких офісах соціальної мережі X і викликали на допит голову правління компанії, мільярдера Ілона Маска, разом із колишньою виконавчою директоркою Ліндою Яккаріно.
 
Про це пише BBC.
 
Обшуки проводив відділ прокуратури з боротьби з кіберзлочинністю, а також Європол. Вони пов’язані з розслідуванням імовірного зловживання алгоритмами в соцмережі X, але згодом його розширили й на чат-бот Grok — з початку року на нього скаржилися за створення сексуалізованих дипфейків.
 
У межах справи Маска і Яккаріно допитають у квітні. Також допитають і працівників X, але вони фігуруватимуть як свідки.
 
Нагадаємо, наприкінці 2025 року компанія xAI додала в Grok можливість створювати сексуалізовані зображення з реальними людьми. Для цього потрібно було в коментарях під опублікованою фотографією попросити штучний інтелект «роздягти» людину, зобразивши її, наприклад, у спідній білизні.
Ілон Масквійна в Україніросія окупанти

