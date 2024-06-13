Ілона Маска звинувачують у домаганнях

Засновник-мільярдер домагався співробітниць своєї компанії SpaceX, а також просив жінку зі своєї компанії народити йому дітей.

Вісім звільнених інженерів компанії SpaceX подали до суду Каліфорнії позов проти бізнесмена Ілона Маска, звинувативши його в сексуальних домаганнях.

Про це пише Bloomberg.

У позові йдеться про те, що Маск "свідомо і цілеспрямовано" створив у компанії "небажану ворожу робочу атмосферу" - він, стверджують колишні співробітники, розміщував на робочому місці "мерзенні сексуальні фотографії, меми та коментарі, що принижують жінок".

За словами позивачів, вони також зіткнулися з образливими коментарями з боку інших колег, які "імітували пости Маска в твіттері" і "створювали вкрай некомфортне вороже робоче середовище".

У позові також стверджується, що керівництво SpaceX, включно з Маском, брало участь у відео, яке "висміює і висвітлює сексуальні домагання і жарти". У ньому, зокрема, була сцена, в якій співробітник демонструє "правильний спосіб відшльопати колегу".

Звинувачення в дискримінаційній поведінці щодо співробітників проти Маска висували і раніше. У 2017 році колишній робітник заводу електромобілів Tesla в Каліфорнії, ліфтер Оуен Діас, розповів, що він щодня зазнавав образ на ґрунті расизму. Він стверджував, що його понад 30 разів називали "словом на літеру Н", показували йому расистські карикатури і радили "повернутися в Африку".

У квітні 2023 року присяжні присудили Діасу близько 3,2 мільйона доларів у цій справі. Він подав апеляцію, заявивши, що вважає цю суму недостатньою компенсацією за заподіяну йому психологічну шкоду, включно з безсонням, депресією і зіпсованими стосунками з дружиною і сином. У Tesla заявляли, що компанія "мала чітку офіційну політику, що забороняє расово-дискримінаційне переслідування", і не допускала такої поведінки.

The Wall Street Journal, зі свого боку, 11 червня опублікувала великий матеріал, у якому колишні співробітниці Space X описують випадки харасменту з боку Маска. Окремо про один із цих випадків у травні 2022 року писало видання Business Insider - за його даними, Space X у 2018 році виплатила бортпровідниці, яка розповіла про домагання Маска, 250 тисяч доларів у порядку досудового врегулювання позову. За її словами, Маск під час польоту на приватному джеті показав їй свої "оголені геніталії", а потім доторкнувся до неї і запропонував купити їй коня (видання писало, що вона займається верховою їздою), якщо вона "зробить більше".

У SpaceX на запит про коментар не відповіли. Раніше там стверджували, що звільнення співробітників пов'язане з тим, що вони порушували політику компанії, а Маск у ньому не брав участі. Сам бізнесмен звинувачень також не коментував.