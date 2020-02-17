"Імперіал Тобакко" в Україні розглядає можливість подання позову до міжнародного інвестиційного арбітражу

"Позиція "Імперіал Тобакко" щодо рішення АМКУ є однозначною і рішучою: всі обвинувачення на адресу компанії є надуманими, необґрунтованими"

Чернак зазначив, що юридична команда активно працює над підготовкою до наступних судових слухань, компанія також залучила антимонопольних економістів та експертів з України та ЄС, а також фахівців із права ЄС, для додаткового обґрунтування позиції захисту. Паралельно компанія опрацьовує інші доступні юридичні інструменти захисту, зокрема подання позову до міжнародного інвестиційного арбітражу.і

"Імперіал Тобакко" в Україні опрацьовує доступні юридичні інструменти захисту в спорі про штраф Антимонопольного комітету України в 460 млн грн, повідомив генеральний директор компанії Растіслав Чернак, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Імперіал Тобакко" подала позов до Господарського суду Києва для оскарження рішення АМКУ. 20 січня у нас відбулося перше підготовче засідання. Головуюча суддя у справі ознайомилася з процесуальними клопотаннями сторін і, розуміючи всю складність справи, а також із метою повного сприяння сторонам у реалізації їхніх процесуальних прав, надала нам і АМКУ додатковий час на підготовку доказів й обґрунтуваннях правових позицій", - повідомив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Чернак зазначив, що юридична команда активно працює над підготовкою до наступних судових слухань, компанія також залучила антимонопольних економістів та експертів з України та ЄС, а також фахівців із права ЄС, для додаткового обґрунтування позиції захисту. Паралельно компанія опрацьовує інші доступні юридичні інструменти захисту, зокрема подання позову до міжнародного інвестиційного арбітражу.

"Позиція "Імперіал Тобакко" щодо рішення АМКУ є однозначною і рішучою: всі обвинувачення на адресу компанії є надуманими, необґрунтованими. Жодні порушення з боку "Імперіал Тобакко" не були допущені. Як міжнародна компанія з серйозними внутрішніми правилами ми сумлінно виконуємо чинне законодавство", - заявив гендиректор компанії.

Він зауважив, що АМКУ оштрафував компанію на 460 млн грн за обвинуваченням в антиконкурентних узгоджених діях на користь дистриб'ютора "Тедіс", що призвело до монополізації ринку дистрибуції сигарет із боку останнього.

"Наші внутрішні політики щодо ціноутворення і дистрибуції завжди були незалежними і, наприклад, той факт, що жорстка конкуренція між виробниками, яка наприкінці вилилася в "цінову війну" в 2016 році та суттєве зниження частки ринку "Імперіал Тобакко", був повністю проігнорований (дивна якась змова виходить, якщо ми, навпаки, знизили ціни і втратили частку ринку)", - зазначив Чернак

Гендиректор "Імперіал Тобакко" оцінює зараз частку "Тедіс" на рівні 62-64%. Компанія працює з цим дистриб'ютором і ще 20 прямими покупцями

"З 2017 року ми співпрацюємо з 21 прямим покупцем. Звісно, ми продаємо продукцію і "Тедіс", але у нас є ще 20 покупців. Зі свого боку ми оновили політику співпраці й відбору дистриб'юторів, але, як і раніше, ми не встановлюємо обмежень в обсягах і не створюємо жодних вимог, які дали б змогу когось виділити. До всіх партнерів у нас рівне, об'єктивне і недискримінаційне ставлення", - сказав Чернак.

"Імперіал Тобакко" в Україні входить до холдингу Imperial Brands (Велика Британія). Бренди компанії - Davidoff, Parker&Simpsоn, West, Style, R1, "Прима".

Тютюнова фабрика розташовується в Києві. Виробляє продукцію для внутрішнього ринку і на експорт (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова, Об'єднані Арабські Емірати, Монголія, Ліван, Узбекистан, США).

За оцінками компанії, вона займає 12,6% частки тютюнового ринку.

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