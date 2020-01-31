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Імпічмент Трампа: судовий процес у Сенаті може закінчитися в п’ятницю

Процес імпічменту президента США Дональда Трампа в Сенаті може завершитися 31 січня, якщо не буде ухвалено рішення про виклик свідків
Якщо очільнику сенатської меншості Чаку Шумеру не вдасться домогтися перенесення голосування, а він натякнув 30 січня, що спробує це зробити, то очікується, що Трампа виправдають 31 січня.
Імпічмент Трампа: судовий процес у Сенаті може закінчитися в п’ятницю Дональд Трамп. Фото: Reuters

Процес імпічменту президента США Дональда Трампа в Сенаті може завершитися 31 січня, якщо не буде ухвалено рішення про виклик свідків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Демократи, зокрема, наполягають на виклику до Сенату колишнього помічника президента Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона. Рішення щодо виклику свідків ухвалюватиметься у п’ятницю, і демократам не вистачає чотирьох голосів.

Один із сенаторів-республіканців Ламар Александр у своїй заяві у четвер після довгої сесії запитань і відповідей заявив, що демократи довели, що дії  Трампа були "недоречними", але не вважає, що необхідно викликати свідків.

Демократи сподівалися, що чотири сенатори-республіканці - Ламар, а також Мітт Ромні, Ліза Мурковскі та Сьюзан Коллінз - дозволять їм отримати 51 голос, необхідний для виклику свідків. У четвер Коллінз приєдналася до Ромні, сказавши, що вона також буде голосувати за виклик свідків.

Але заява Ламара це знак того, що республіканці зможуть заблокувати цей крок і завершити суд над Трампом з очікуваним виправданням. Для усунення його з посади потрібно дві третини голосів у Сенаті, а республіканці мають 53 голоси, тоді як демократи 47.

Очікується, що кожна сторона виступить із завершальними аргументами на п’ятничній сесії, перш ніж Сенат проголосує щодо виклику свідків. Якщо свідків вирішать не викликати, то Сенат повинен провести остаточне голосування за звинуваченнями проти президента.

Якщо очільнику сенатської меншості Чаку Шумеру не вдасться домогтися перенесення голосування, а він натякнув 30 січня, що спробує це зробити, то очікується, що Трампа виправдають 31 січня.

Нагадаємо, що імпічмент Трампа: у США представили проєкт обвинувачення за двома статтями.

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31 01 2020 11:15
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