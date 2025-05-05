Імпорт російського чавуну до Європи стрімко зростає – ЗМІ

Цього року на 71% більше ЄС купив в рф, ніж в 2024 році.

Протягом повномасштабного вторнгненя рф в Україну, попри санкції, російські виробники продовжують отримувати доходи від експорту в Євросоюз, особливо від металів, корисних копалин, чавуну та сталевих напівфабрикатів.

Про це пише видання MetalMiner.

"В 2024 році російський експорт перевищив 2,75 млрд доларів. Однак, згідно з останніми даними, імпорт чавуну в ЄС з росії зріс до 474 540 тонн у січні 2025 року. Це є значним зростанням порівняно з 36 300 тоннами, які спостерігалися в січні 2024 року, і лише 600 тоннами, відвантаженими в грудні 2024 року", - пишуть журналісти.

З січня по лютий 2025 року чавун, напівфабрикати зі сталі і залізо прямого відновлення займали перше місце в списку імпорту ЄС з рф.

Євросоюз закупив 1,35 млн тонн металургійної сировини російського походження, що на 71% більше, ніж в 2024 році.

"Експерти почали висловлювати сумніви щодо ефективності нинішніх санкцій, включаючи існування «винятків», які дозволяють виробникам сталі в Росії продовжувати експорт на ринки ЄС. До того ж, на європейських ринках металопродукція з Росії продається за нижчими цінами, що шкодить українським експортерам і європейським виробникам і потребує виправлення", - зазначає MetalMiner.

На ринках ЄСнаразі діє квотна система імпорту російських напівфабрикатів, таких як заготовки, сляби та чавун і квоту поступово скорочували.

В результаті кремль продавав ці матеріали за нижчими цінами, створюючи викривлення ринку.