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Імпорт російського чавуну до Європи стрімко зростає – ЗМІ

05 травня 2025, 16:52
Імпорт російського чавуну до Європи стрімко зростає – ЗМІ
Фото: www.ednist.info
Цього року на 71% більше ЄС купив в рф, ніж в 2024 році.

Протягом повномасштабного вторнгненя рф в Україну, попри санкції, російські виробники продовжують отримувати доходи від експорту в Євросоюз, особливо від металів,  корисних копалин, чавуну та сталевих напівфабрикатів. 

Про це пише видання MetalMiner.

"В 2024 році російський експорт перевищив 2,75 млрд доларів. Однак, згідно з останніми даними, імпорт чавуну в ЄС з росії зріс до 474 540 тонн у січні 2025 року. Це є значним зростанням порівняно з 36 300 тоннами, які спостерігалися в січні 2024 року, і лише 600 тоннами, відвантаженими в грудні 2024 року", - пишуть журналісти. 

З січня по лютий 2025 року чавун, напівфабрикати зі сталі і залізо прямого відновлення займали перше місце в списку імпорту ЄС з рф. 

Євросоюз закупив 1,35 млн тонн металургійної сировини російського походження, що на 71% більше, ніж в 2024 році.

"Експерти почали висловлювати сумніви щодо ефективності нинішніх санкцій, включаючи існування «винятків», які дозволяють виробникам сталі в Росії продовжувати експорт на ринки ЄС. До того ж, на європейських ринках металопродукція з Росії продається за нижчими цінами, що шкодить українським експортерам і європейським виробникам і потребує виправлення", - зазначає MetalMiner.

На ринках ЄСнаразі діє квотна система імпорту російських напівфабрикатів, таких як заготовки, сляби та чавун і квоту поступово скорочували. 

В результаті кремль продавав ці матеріали за нижчими цінами, створюючи викривлення ринку.

 

Євросоюзчавун

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