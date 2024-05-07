Інавгурація путіна стане початком перестановок у кремлі – Politico

Наслідки ритуалу покажуть, наскільки далеко готовий зайти російський лідер у зміні старої гвардії.

Інавгурація путіна буде схожа на День бабака, коли 71-річний силовик з помпою і під оплески пройде червоною доріжкою Великого Кремлівського палацу, щоб уп'яте коронуватися в якості президента.

Про це пише Politico.

Згідно з традиціями і російським законодавством, приведення до присяги нового президента тягне за собою перестановки в уряді, що може пролити рідкісне світло на душевний стан путіна перед черговим шестирічним терміном.

Війна з Україною триває вже третій рік, і путін не демонструє жодних ознак того, що хоче згорнути зі свого нинішнього шляху руйнування Києва, репресій усередині країни й антагонізму щодо Заходу.

"Головна мета для путіна - виробляти більше зброї, зберігати стабільність економіки, захищати її від санкцій і стримувати інфляцію. Не варто очікувати перегляду цієї політики", - каже голова аналітичної компанії R.Politik Тетяна Станова.

Ступінь, якою путін перегляне склад тих, кому доручено реалізувати цю програму, дасть змогу зрозуміти, наскільки він готовий відмовитися від старих звичок, щоб забезпечити майбутнє свого режиму.

"Поколінню путіна пора йти зі сцени, але їхні наступники не готові. Система зіткнулася із серйозною проблемою, і ми побачимо, наскільки вона здатна її вирішити чи просто потягне час", - сказав Петров.

"Якщо путін хоче зберегти свою систему, йому потрібно її змінювати", - погоджується політолог Аббас Галлямов.

Він вказав на нещодавній шокуючий арешт заступника міністра оборони Тимура Іванова за отримання хабара, який багато хто розцінив як атаку на Шойгу і як можливий сигнал того, що путін готовий "похитнути основи системи".

Це було б великим відступом від колишнього порядку речей, який дозволив Шойгу зберегти посаду глави оборонного відомства, незважаючи на повільний прогрес в Україні та скандальну спробу заколоту, здійснену Євгеном Прігожиним.

Минулими роками кремль зазвичай вибирав кандидатів, яких вважав легко контрольованими, а не обов'язково кваліфікованими для цієї роботи, залучаючи нових рекрутів з-поміж колишніх охоронців путіна або молодших родичів тих, хто входить до близького кола президента.

У цьому контексті Дмитра Патрушева, нинішнього міністра сільського господарства і сина 72-річного секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева, було названо людиною, яка може отримати підвищення під час майбутніх перестановок.

Це означало б перемогу яструбиного блоку правоохоронних органів росії, каже Галлямов.

Микола Петров із Chatham House додав, що такі призначення - це ще й спосіб для путіна тримати їхніх батьків "на повідку".

Політологиня Станова каже, що сюрпризи можуть полягати і в тому, що на політичні посади будуть призначені поки що невідомі "молоді яструби" з військовим минулим в Україні.

На її думку, будь-які зміни, які здійснить путін, будуть, найімовірніше, обмеженими і швидкими, щоб "гарантувати, що високопоставлені чиновники продовжуватимуть працювати без збоїв".

За словами консультанта Chatham House Миколи Петрова, путін традиційно дотримується двох моделей управління.

З одного боку, він спирається на стару гвардію довірених друзів і знайомих, як-от міністр оборони Сергій Шойгу і міністр закордонних справ Сергій Лавров, останній з яких обіймає свою посаду вже два десятиліття.