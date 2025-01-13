Інавгурація Трампа може прискорити досягнення миру для України – Сибіга

Україна потребує подальшої підтримки партнерів. Посилення цієї допомоги сприятиме швидшому встановленню справедливого миру.

За його словами, наразі Україна має сконцентруватися на швидких поставках озброєння. Він також висловив сподівання на ухвалення "сильних рішень" з боку союзників, зокрема, зняття обмежень не застосування далекобійної зброї.

Зокрема, Сибіга вважає, що надання Німеччиною ракет Taurus могло би суттєво вплинути на ситуацію на фронті.

"Рішення про надання Україні крилатих ракет Taurus є одним із тих елементів, які можуть суттєво впливати на ситуацію на полі бою. У поєднанні з іншими системами вони насправді можуть бути тим фактором, який докорінно змінить ситуацію на полі бою", - підкреслив Сибіга.

Водночас, Сибіга назвав період після інавгурації Дональда Трампа, "шансом, динамікою, додатковою можливістю для України" прискорити досягнення миру. На його думку, це спільна мета України та Сполучених Штатів і що погляди на досягнення цієї мети збігаються.