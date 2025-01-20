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ПОЛІТИКА

Інавгураційний обід Трампа: що буде на його першому столі як президента – ЗМІ

20 січня 2025, 19:10
Інавгураційний обід Трампа: що буде на його першому столі як президента – ЗМІ
Фото: Great again
Традиційний перший президентський обід передбачає страви, притаманні штатам, з яких походять перші особи держави.

Вже за кілька годин – після церемонії приведення до присяги – президент США Дональд Трамп попрямує до Капітолію, де візьме участь в обіді, організованому Об'єднаним комітетом Конгресу з інавгураційних церемоній. Це буде перший інавгураційний ланч з 2017 року, оскільки захід 2021 року був скасований на тлі пандемії коронавірусу.

В меню передбачені закуски з Північного Сходу та десерт із Середнього Заходу.

Про це пише Newsweek.

Як і на попередніх інавгураційних обідах, на понеділковому заході буде подано обід з трьох страв: морепродукти, м'ясна закуска і десерт.

Першою стравою Трампа буде крабовий пиріг «Чесапік» з томатним тартаром, лавровим соусом, маринованими овочами, соусом «Романеско», кропом та цибулевою олією.

На друге Трамп поласує стейком з Омахи. До стейка з телятини Блек Ангус додадуть моркву, рапіні, трюфельний соус з червоного вина та картопляний гратен.

І, звичайно, жоден президентський обід не обходиться без десерту. Перед завершенням обіду Трампу та іншим учасникам подадуть террин з яблук з Міннесоти зі сметанним морозивом та солоною карамеллю.

Гостей вітатимуть келихом ігристого вина з Нью-Мексико, і до кожної страви подаватиметься своя винна пара: шардоне з Монтічелло, штат Вірджинія, каберне-совіньйон з долини Напа, штат Каліфорнія, і натуральне ігристе з округу Сонома, штат Каліфорнія, відповідно.

Трамп заявляв про те, що не вживає алкоголю. Для нього, напевно, приготували  його улюблений напій – дієтичну колу.

ЗМІ писали, що під час свого першого терміну він регулярно випивав по 12 банок на день.

У 2017 році Трамп і близько 200 гостей обіду обідали мейнським омаром і креветками, після чого подавали основну страву з яловичини на грилі і десерт у вигляді шоколадного суфле з вишневим ванільним морозивом.

Інавгураційний обід був вперше проведений в 1897 році, але в нинішньому вигляді він з'явився в 1953 році.

Зазвичай страви відображають рідні штати нового президента, віце-президента або голови інавгураційного комітету, а також тему інавгурації. А програма ланчу включає промови, вручення подарунків від комітету і тости за нову адміністрацію.

Обраний президент США Дональд Трамп зібрав рекордні $250 мільйонів на свою інавгурацію.

Попередній рекорд — $107 мільйонів — республіканець встановив у свій перший термін.

Найбільше — по мільйону доларів — на інавгурацію Трампа жертували компанії Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber. Для Meta, зокрема, це вперше, коли вона пожертвувала на інавгурацію президента, тоді як Apple, Amazon, Google та Microsoft робили свої внески й в минулі інавгурації.

У США 5 листопада 2024 року пройшли вибори 47-го президента країни. За місце в Білому домі змагалися кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.

СШАінавгураціяДональд Трампменю

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