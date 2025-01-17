Інавгурацію президента США перенесуть у приміщення через холод

Захід має відбутись в найближчий понеділок, 20 січня.

Церемонія вступу на посаду голови держави новообраного президента Дональда Трампа буде перенесена в приміщення через небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на кілька джерел, які безпосередньо обізнані з планами, згодом інформацію підтвердив сам Трамп.

Він і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс складуть присягу в Ротонді Капітолія.

Наразі тривають обговорення місця проведення інавгураційного параду та інших урочистостей.

Проте команда Трампа веде переговори про потенційне проведення деяких урочистостей на арені Capitol One, де Трамп проведе мітинг в неділю.

Там також обговорюють з Об'єднаним комітетом Конгресу з інавгураційних церемоній про те, як поводитися з десятками тисяч людей, які планували прийти до Національної алеї, щоб стати свідками приведення Трампа до присяги.

Ці рішення все ще перебувають на стадії розгляду, пише видання.

Останнім президентом, який складав присягу в приміщенні, був Рональд Рейган в 1985 році, тоді денна температура опускалася нижче -13 за Цельсієм і він склав присягу в ротонді Капітолія. Проте його інавгураційний парад був скасований.