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"Індекс Біг-Мака": Курс долара в Україні мав би становити 9,93 гривні

Згідно із рейтингом, вартість гривні недооцінена на 61,3%
The Economist опублікувало нові дані рейтингу світових валют – так званий "індекс Біг-Мака".
"Індекс Біг-Мака": Курс долара в Україні мав би становити 9,93 гривні Колаж: 24tv.ua

У США "Біг-Мак" коштує 5,74 долара, а в Україні – 57 гривень. Тож справедливий курс української валюти повинен становити 9,93 гривні за один американський долар.

На початку 2019 року українська валюта була недооцінена на 65,2%, тож за пів року гривня піднялась у рейтингу. 

Реальний курс євро за "індекс Біг-Мака" має становити в Україні 13,97 гривні за одне євро. За інформацією The Economist, відносно євро українська валюта є недооціненою на 51%.

The Economist вираховує "індекс Біг-Мака" від 1986 року. Валюта країни вважається недооціненою, якщо бургер у цій країні дешевший, ніж у США, і навпаки.

Нагадаємо, що у 2018 році гривня стала найбільш недооціненою до долара валютою за "індексом Біг Мака".

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15 07 2019 13:15
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