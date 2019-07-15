"Індекс Біг-Мака": Курс долара в Україні мав би становити 9,93 гривні

The Economist опублікувало нові дані рейтингу світових валют – так званий "індекс Біг-Мака".

У США "Біг-Мак" коштує 5,74 долара, а в Україні – 57 гривень. Тож справедливий курс української валюти повинен становити 9,93 гривні за один американський долар.

На початку 2019 року українська валюта була недооцінена на 65,2%, тож за пів року гривня піднялась у рейтингу.

Реальний курс євро за "індекс Біг-Мака" має становити в Україні 13,97 гривні за одне євро. За інформацією The Economist, відносно євро українська валюта є недооціненою на 51%.

The Economist вираховує "індекс Біг-Мака" від 1986 року. Валюта країни вважається недооціненою, якщо бургер у цій країні дешевший, ніж у США, і навпаки.

Нагадаємо, що у 2018 році гривня стала найбільш недооціненою до долара валютою за "індексом Біг Мака".