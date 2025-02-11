Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Індекс сприйняття корупції: Україна погіршила свої показники у 2024 році

11 лютого 2025, 14:55
Індекс сприйняття корупції: Україна погіршила свої показники у 2024 році
Фото: cpi.ti-ukraine.org
Серед країн – кандидатів на вступ у ЄС покращили свої показники лише Молдова й Албанія
Торік Україна здобула 35 балів зі 100 можливих в індексі сприйняття корупції (CPI), посівши 105-те місце зі 180 країн, які брали участь у рейтингу, де 0 балів свідчить про високу корупцію в країні, 100 балів – про її фактичну відсутність.
 
Про це повідомила організація Transparency International Ukraine. 
 
У повідомленні зазначають, що торік Україна втратила один бал позиції в антикорупційній боротьбі, порівняно із 2023 роком, коли зафіксували відчутний приріст показників одразу на три бали. 
 
"Цьогорічні результати сигналізують про формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їхній реалізації. Тож втрата балів у 2024 році вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов'язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося", – зазначили в TI Ukraine. 
 
Через особливості методології CPI чимало подій осені 2024 року й початку 2025 року не вплинули на результати цьогорічного індексу. Однак чимало із цих подій продовжують і посилюють негативний тренд України в боротьбі з корупцією й можуть спричинити подальше погіршення нашого результату в СРІ наступного року, зазначено в публікації.  
 
"Мінус один бал – це все ще зміна в межах похибки, проте і такий результат має дуже важливе значення. Таке просідання може свідчити про певний застій у питанні боротьби з корупцією, навіть попри активні законодавчі та урядові дії, реалізовані торік", – заявив виконавчий директор TI Ukraine Андрій Боровик. 
 
За його словами, цей показник має стати сигналом для влади про те, що в країні активізувалися негативні тренди на шляху до зниження рівня корупції, які впливають на сприйняття країни, тож потрібно впровадити системні зміни в підходах до управління країною, щоб уникнути погіршення ситуації.
 
Загалом, за даними дослідження, 2024 року Україна й далі випереджає росію, яка втратила чотири бали й здобувши 22 бали посіла 154-ту позицію. Продовжує падіння й Білорусь, яка також втратила чотири бали й тепер із 33 балами опинилася на 114-й сходинці рейтингу. З-поміж інших сусідніх держав покращила показники лише Молдова (43 бали – 76-те місце), результат Румунії залишився на рівні 2023 року (46 балів – 65-те місце). Польща (53 бали – 53-тє місце) і Угорщина (41 бал – 82-ге місце) втратили по одному балу, Словаччина (49 балів – 59-те місце) – п'ять балів. 
 
Країни – кандидати на вступ у Євросоюз також не покращили результатів у боротьбі з корупцією. Показники Грузії, Чорногорії й Туреччини залишилися незмінними. Сербія втратила один бал, на два бали менше, ніж торік, здобули Північна Македонія й Боснія і Герцеговина. Покращити показники змогли лише Молдова й Албанія, на один і п'ять балів відповідно. Отже, Албанія показала найкращу динаміку. 

 

корупціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Віддайте нам голову Зеленського". Серед російських пропагандистів зростає ажіотаж – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 13:40
Новий план із захоплення російського
Політика
Новий план із захоплення російського "тіньового флоту". Труднощі та можливості – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 10:53
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 00:54
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Політика
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 16:28
Срібна куля для російських санкцій? Тіньовий флот танкерів під зростаючим тиском – CEPA
Бізнес & Фінанси
Срібна куля для російських санкцій? Тіньовий флот танкерів під зростаючим тиском – CEPA
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 12:03
Україна знищує російську піхоту машинами. Вона має прагнути посилити ці зусилля – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна знищує російську піхоту машинами. Вона має прагнути посилити ці зусилля – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 08:01
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Політика
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 14:08
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Політика
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 11:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється