Індекс сприйняття корупції: Україна погіршила свої показники у 2024 році

Торік Україна здобула 35 балів зі 100 можливих в індексі сприйняття корупції (CPI), посівши 105-те місце зі 180 країн, які брали участь у рейтингу, де 0 балів свідчить про високу корупцію в країні, 100 балів – про її фактичну відсутність.

У повідомленні зазначають, що торік Україна втратила один бал позиції в антикорупційній боротьбі, порівняно із 2023 роком, коли зафіксували відчутний приріст показників одразу на три бали.

"Цьогорічні результати сигналізують про формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їхній реалізації. Тож втрата балів у 2024 році вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов'язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося", – зазначили в TI Ukraine.

Через особливості методології CPI чимало подій осені 2024 року й початку 2025 року не вплинули на результати цьогорічного індексу. Однак чимало із цих подій продовжують і посилюють негативний тренд України в боротьбі з корупцією й можуть спричинити подальше погіршення нашого результату в СРІ наступного року, зазначено в публікації.

"Мінус один бал – це все ще зміна в межах похибки, проте і такий результат має дуже важливе значення. Таке просідання може свідчити про певний застій у питанні боротьби з корупцією, навіть попри активні законодавчі та урядові дії, реалізовані торік", – заявив виконавчий директор TI Ukraine Андрій Боровик.

За його словами, цей показник має стати сигналом для влади про те, що в країні активізувалися негативні тренди на шляху до зниження рівня корупції, які впливають на сприйняття країни, тож потрібно впровадити системні зміни в підходах до управління країною, щоб уникнути погіршення ситуації.

Загалом, за даними дослідження, 2024 року Україна й далі випереджає росію, яка втратила чотири бали й здобувши 22 бали посіла 154-ту позицію. Продовжує падіння й Білорусь, яка також втратила чотири бали й тепер із 33 балами опинилася на 114-й сходинці рейтингу. З-поміж інших сусідніх держав покращила показники лише Молдова (43 бали – 76-те місце), результат Румунії залишився на рівні 2023 року (46 балів – 65-те місце). Польща (53 бали – 53-тє місце) і Угорщина (41 бал – 82-ге місце) втратили по одному балу, Словаччина (49 балів – 59-те місце) – п'ять балів.

Країни – кандидати на вступ у Євросоюз також не покращили результатів у боротьбі з корупцією. Показники Грузії, Чорногорії й Туреччини залишилися незмінними. Сербія втратила один бал, на два бали менше, ніж торік, здобули Північна Македонія й Боснія і Герцеговина. Покращити показники змогли лише Молдова й Албанія, на один і п'ять балів відповідно. Отже, Албанія показала найкращу динаміку.