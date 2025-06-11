Індія допомагала підтримувати діалог між Україною та рф щодо ЗАЕС – Politico

ндія не має власного "мирного плану", проте підтримує спілкування з росією та Україною, сподіваючись розпочати мирні переговори.

Під час повномасштабної війни рф проти України Індія підтримувала контакти з обома сторонами та час від часу передавала повідомлення країн одна одній, зокрема, щодо безпеки на Запорізькій АЕС.

Про це Politico повідомив міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар.

Джайшанкар заявив, що Індія "ніколи не прагнула" й не заявляла про певну роль для себе, якщо ми можемо чимось допомогти… ми відкриті, але ми не нав’язуємо себе".

У вересні минулого року Джайшанкар уже заявляв, що Індія не має власного "мирного плану", проте підтримує спілкування з росією та Україною, сподіваючись розпочати мирні переговори.

За його словами, індійський уряд спілкується з обома країнами, аби зрозуміти, чи може він прискорити завершення війни та розпочати «серйозні переговори».

Раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що його країна виступає на боці миру у війні росії проти України і підтримує ініціативи президента США для завершення конфлікту.