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ПОЛІТИКА

Індія доручила НПЗ дотримуватися цінової стелі на нафту з росії

01 вересня 2023, 21:59
Індія доручила НПЗ дотримуватися цінової стелі на нафту з росії
Фото: з вільного доступу
У серпні імпорт з рф продовжив тримісячне падіння на тлі зростання привабливості постачальників з Близького Сходу.

Уряд Індії доручив нафтопереробним заводам дотримуватися цінового ліміту на російську нафту, встановлений Великою сімкою.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Зазначається, що зацікавленість дешевою нафтою рф може закінчитися, оскільки традиційні постачальники Нью-Делі на Близькому Сході повертаються з привабливими умовами.

"Наша залежність від російської нафти різко знизиться. Цінова рентабельність країн Перської затоки зараз набагато привабливіша", - заявив міністр нафти і природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі.

Споживання країною російської нафти різко зросло після вторгнення рф в Україну, потіснивши з перших місць Саудівську Аравію та Ірак.

Однак зростання цін скоротило дисконт на російську нафту і обмежило привабливість спотових закупівель, унаслідок чого інші джерела, деякі з яких мають строкові контракти, знову стали привабливими.

За даними компанії Kpler, у серпні імпорт із росії продовжив тримісячне падіння і склав 1,57 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником із січня, хоча москва все ще залишається головним постачальником для Нью-Делі.

"Я дуже ясно висловився. Сьогодні ми перебуваємо на ринку і будемо купувати у кого завгодно", - наголосив Пурі.

Як відомо, Індія задовольняє понад 86% свого попиту на нафту шляхом імпорту, що робить її економіку дуже вразливою до цін на сировину.

ІндіяНПЗнафта рф

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