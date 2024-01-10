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Індія готова замінити російську нафту – Reuters

10 січня 2024, 18:21
Індія готова замінити російську нафту – Reuters
Фото: з вільного доступу
Крім того, Індія вже скоротила закупівлі нафти у росії у зв'язку з непривабливими знижками.

Найбільший імпортер російської нафти - Індія, скоротила закупівлі нафти в росії і готова повністю замінити її на нафту з Саудівської Аравії.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Найбільші нафтопереробні заводи Індії - Bharat Petroleum і найбільший у країні Indian Oil - вже зараз розглядають можливість придбати у саудівської Saudi Aramco по 1 млн бар. нафти.

Зазначається, що російська нафта створює Індії дедалі більше проблем і більше не є такою привабливою.

Зокрема, купівля російської легкої малосірчистої нафти "Сокіл" пов'язана з проблемами під час спроб провести платіж, розповів один зі співрозмовників агентства.

Крім того, Індія вже скоротила закупівлі нафти у росії у зв'язку з непривабливими знижками. 

У підсумку, Indian Oil прагне закуповувати більше палива з Саудівської Аравії та Західної Африки. 

Тим більше, Саудівська Аравія в січні знизила ціни до найнижчого рівня за 27 місяців, і найбільший індійський НПЗ зацікавився додатковим замовленням. Зокрема, на початку року Saudi Aramco знизила ціни на лютневі поставки нафти своєї ключової марки Arab Light у всіх регіонах на тлі зниження попиту. У випадку з Азією ціни впали на $1,5-2 за барель.

Індіяросійська нафтавійна в Україніросія окупанти

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